Lần đầu tiên thế hệ mới của Toyota Corolla Altis ra mắt tại Việt Nam chấp nhận hạ giá, đồng thời có thêm phiên bản hybrid để cải thiện doanh số bết bát trong 3 năm trở lại đây.

Toyota Việt Nam vừa chính thức ra mắt thế hệ thứ 12 của mẫu sedan cỡ C là Corolla Altis, chậm hơn 3 năm so với thế giới. Xe có 3 phiên bản lần lượt là 1.8G, 1.8V và 1.8HV, được nhập khẩu từ Thái Lan. Giá bán lần lượt là 719 triệu, 765 triệu và 860 triệu đồng. Riêng màu trắng ngọc trai giá cộng thêm 8 triệu đồng.

Trong đó, bản 1.8HV sử dụng động cơ hybrid, máy xăng 1.8L, cho công suất công suất 97 mã lực, mô-men xoắn 142 Nm, kết hợp cùng môtơ điện công suất 71 mã lực và mô-men xoắn 163 Nm. Hai phiên bản còn lại vẫn là loại 1.8L như thế hệ cũ nhưng đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 6. Công suất xe đạt 138 mã lực tại vòng tua máy 6.400 vòng/phút, mô-men xoắn cực đại 172 Nm tại 4.000 vòng/phút. Cả 3 phiên bản đều dùng hộp số CVT.

So với thế hệ cũ, Toyota Corolla Altis 2022 rẻ hơn 14 triệu đồng ở phiên bản thấp nhất, tăng giá 2 triệu đồng ở phiên bản nâng cao (bản V). Riêng bản 1.8 HV là phiên bản hoàn toàn mới trang bị động cơ hybrid, định giá thấp hơn 29 triệu đồng so với bản cao cấp Toyota Corolla Altis 2.0V CVT (giá 889 triệu đồng) trước khi ngừng bán đầu năm 2020.

Toyota Corolla Altis mới thay đổi triệt để ngoại hình già nua trước đây, chuyển sang phong thái trẻ hơn.

Với mức giá trên, Toyota Corolla Altis 2022 dù đã định giá thấp hơn thế hệ cũ nhưng vẫn còn ở mức cao trong phân khúc sedan cỡ C.

Cụ thể, giá bán Altis mới chỉ đứng sau Honda Civic (giá 730 triệu - 875 triệu đồng) với mức chênh lệch từ 11 triệu đến 15 triệu đồng, đắt hơn Mazda3 (giá 699 triệu - 849 triệu đồng) từ 11 triệu đến 20 triệu đồng.

Riêng với xe Hàn Quốc, Toyota Corolla Altis tiếp tục giữ khoảng các giá lớn, đắt hơn Kia K3 (giá 629 triệu - 689 triệu đồng) từ 90 triệu đến 171 triệu đồng, Hyundai Elantra (giá 655 triệu - 769 triệu đồng) từ 64 triệu - 91 triệu đồng.

Về ngoại hình, động cơ, công nghệ an toàn, thế hệ mới có sự nâng cấp đáng kể. So với thế hệ cũ (ra mắt từ 2013), Toyota Corolla Altis thế hệ 12 đi theo phong cách hiện đại, thiết kế trẻ trung hơn, bớt đi định kiến "già nua" tồn tại nhiều năm trong mắt người tiêu dùng. Hệ thống đèn trên Corolla Altis Full LED với công nghệ đèn pha tự động hạ góc chiếu trên bản cao cấp.

Kích cỡ của xe ngắn hơn và chiều cao thấp hơn so với thế hệ cũ (dài 4.630mm, ngắn hơn 10mm; rộng giữ nguyên 1.780mm và cao 1.435 mm, thấp hơn 25mm; riêng bản hybrid là 1.435 mm). Khoảng sáng gầm xe tăng từ 130 mm lên 149 mm đối với phiên bản hybrid, còn 2 bản máy xăng giảm về mức 128 mm. Treo sau của xe đổi từ dạng bán độc lập sang độc lập. Mâm 17 inch dùng trên 2 bản cao cấp, bản thấp nhất dùng cỡ 16 inch.

Nội thất xe cũng trẻ hơn so với trước, cộng với thêm trang bị tiện nghi để cạnh tranh với Mazda3, Kia K3, Honda Civic.

Bên trong, điểm thay đổi lớn nhất của xe là 2 cụm màn hình, gồm màn hình sau tay lái cỡ 7 inch và một màn hình cỡ lớn 9 inch ở trung tâm thay thế cho loại cũ 7 inch. Phanh tay dạng nút bấm điện tử thay thế cho kéo tay kiểu cũ, điều hòa cũng nâng lên 2 vùng và có cửa gió hàng ghế sau. Chức năng ghế lái chỉnh điện 10 hướng trên bản cao cấp tương tự thế hệ cũ, chỉ thay đổi kiểu phối 2 màu.

Hệ thống điều hòa tự động 2 vùng độc lập với cửa gió trước và sau, bản cao cấp ghế lái chỉnh điện 10 hướng. So với thế hệ cũ già nua, Corolla Altis 2022 mang phong cách trẻ hơn nhờ cách phối 2 màu nội thất, kèm bệ trung tâm gọn gàng, ít điểm cắt.

Cả 3 phiên bản Toyota Corolla Altis 2022 đều có sẵn 7 túi khí tương tự thế hệ cũ, có sẵn tính năng giữ phanh tự động.

Hai bản cao cấp (Altis 1.8V và 1.8HV) trang bị gói an toàn TSS giống Crolla Cross, Camry, Fortuner với các tính năng như cảnh báo tiền va chạm, cảnh báo chệch/hỗ trợ giữ làn, kiểm soát hành trình và đèn chiếu xa/gần đều chủ động. Đặc biệt bản 1.8HV có thêm cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo điểm mù, màn hình HUD trên kính lái. Trong phân khúc sedan cỡ C, hiện chỉ có hai đối thủ Honda Civic và Mazda3 có tính năng an toàn tương tự TSS trên bản cao cấp.

Với nhiều điểm mới, liệu Atils có thay đổi được số phận ế ẩm suốt 3 năm qua?

Trong 3 năm trở lại đây, Toyota Corolla Altis có doanh số khá bết bát, từ chỗ từng nằm trong Top xe bán chạy (giai đoạn 2010 - 2015), năm 2019 Altis bán được 3.903 xe (thấp nhất trong vòng 10 năm), rồi tụt xuống 2.945 xe năm 2020 và 1.954 xe vào năm 2021. Trong khi đối thủ Kia K3, Mazda3 liên tục bán ra doanh số gấp 3 đến 5 lần. Xét về thứ hạng, Altis gần như đúng cuối phân khúc về mức tiêu thụ.

Biểu đồ doanh số trong 3 năm qua cho thấy Toyota Corolla Altis ngày càng đi xuống, tương đồng với Honda Civic.

Trong quá khứ, Corolla Altis xuất hiện ra mắt Việt Nam lần đầu tiên vào tháng 8/1996 và lập tức giành vị trí đạt kết quả bán hàng khá tốt trong nhiều năm liên tiếp. Trên thế giới, mẫu xe này được coi là niềm tự hào của Toyota khi doanh số cộng dồn đến nay là trên 50 triệu xe.

Tại Việt Nam, sự đi xuống của Corolla Altis bắt đầu từ chính thế hệ thứ 11 ra mắt vào năm 2015, giá bán bị đội lên tới 954 triệu đồng cho bản 2.0 CVT.

Nhiều năm sau đó, giá quá cao, lại ít nâng cấp cả về ngoại hình lẫn công nghệ trong khi các đối thủ Hyundai, Kia, Mazda liên tục đổi thiết kế, tăng trang bị an toàn, tiện nghi và có giá rẻ hơn từ 20 đến 60 triệu đồng đã dần lấy mất thị phần của Corolla Altis.

Trong năm 2022, những người lạc quan nhất cũng phải nhìn nhận nếu không thay đổi, Corolla Altis có thể sẽ bị khai tử, giống Toyota Innova.

Toyota Corolla Altis thế hệ mới có giá bán cạnh tranh hơn nhưng vẫn là khoảng cách lớn so với xe Hàn Quốc.

Hiện tại, phân khúc sedan cỡ C cũng không được đánh giá cao về mặt doanh số do bị sức ép từ nhóm SUV/Crossover cỡ C và mini MPV 7 chỗ giá rẻ.

Trong khi đó, sedan cỡ C hiện tại khá "chật chội" khi có tới 6 mẫu xe cùng tồn tại, chưa kể một loạt thương hiệu của Trung Quốc cũng dần xuất hiện với giá rẻ không quá 600 triệu.

Sự xuất hiện của Toyota Corolla Altis thế hệ thứ 12 cho thấy kỳ vọng của hãng muốn lấy lại thị phần thông qua chiến lược hạ giá, nâng cấp trang bị.

Tuy nhiên, ngay trong "gia đình" Toyota, Corolla Altis lại đang "đè chân" lên mẫu xe ra mắt trước là Corolla Cross khi hai mẫu xe này có giá chênh lệch chỉ vài chục triệu đồng (bản hybrid của Corolla Cross chỉ đắt hơn 50 triệu đồng). Chính vì vậy, chỗ đứng của Toyota Corolla Altis thế hệ mới trên thị trường sẽ cần thêm thời gian để trả lời.

Đình Quý

