Trong khi những chiếc SUV vẫn ùn ùn ra mắt trong tháng 12/2021, mọi chuyện lại trái ngược với các dòng xe con.

NIO ET5

Vừa qua, hãng sản xuất xe điện cao cấp của Trung Quốc, NIO vừa ra mắt mẫu sedan cỡ vừa hạng sang ET5 với thông số ấn tượng và sẽ trở thành đối thủ chính của Tesla Model 3 và BMW i4. Mặc dù là mẫu xe sedan nhưng NIO ET5 có thiết kế hiện đại và mang hơi hướng của một mẫu xe sedan coupe thể thao và cá tính với hệ số cản chỉ 0,24 giúp chiếc xe có tính khí động học cực kỳ cao. Xem chi tiết NIO ET5 tại đây.

Rolls-Royce Phantom "Star of India"

Sau gần 90 năm, một lần nữa Rolls-Royce lại tạo ra xe siêu sang Phantom bản đặc biệt Chiếc Rolls-Royce Phantom VIII Extended “The Star of India” sở hữu ngoại thất màu Saffron Orche cam nghệ tây kết hợp cùng nội thất bọc da màu thổ hoàng Tan và Dark Spice – cả hai màu Rolls-Royce sử dụng dành cho ngoại thất và nội thất đều được thừa hưởng từ chiếc “Star Of India” nguyên mẫu. Xem chi tiết Rolls-Royce Phantom "Star of India" tại đây.





Mazda2 Hybrid

Mazda2 Hybrid là một chiếc xe phân khúc B nhỏ gọn có chiều dài cơ sở 2.560mm, mang đến không gian thoải mái tối đa cho 4 người lớn cũng như khoang hành lý 286 lít.

Tuy nhiên cũng chú ý rằng, Mazda2 bán ở châu Âu khác với mẫu Mazda2 đang bán ở nhiều thị trường quốc tế khác, trong đó có Việt Nam. Đặc biệt, Mazda2 bản châu Âu là một chiếc Toyota Yaris được gắn lại mác Mazda theo sự thỏa thuận hợp tác giữa 2 nhà sản xuất. Xem chi tiết Mazda2 Hybrid tại đây.





Toyota Avalon

Avalon thế hệ thứ 5 mới chỉ được giới thiệu lần đầu vào năm 2018, nhưng Toyota đã xác nhận rằng dòng xe này sẽ bị "khai tử" kể từ sau đời 2022. Thông báo này đi kèm với việc ra mắt Toyota Avalon 2022 với giá khởi điểm từ 36.375 USD (tương đương 831,1 triệu đồng), đắt hơn 250 đô la so với mẫu năm ngoái. Lý do khiến Toyota từ bỏ Avalon không được hãng công bố, nhưng khả năng cao do xu hướng lựa chọn những chiếc SUV/crossover đa dụng thay vì sedan truyền thống. Xem chi tiết Toyota Avalon tại đây





Project Maybach

Virgil Abloh là một kiến trúc sư, giám đốc sáng tạo, nhà thiết kế thời trang, doanh nhân và nhà từ thiện người Mỹ với sự nghiệp lừng lẫy trong ngành thời trang. Ông là người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của nhãn hiệu Off-White và là giám đốc sáng tạo cho các bộ sưu tập quần áo nam của Louis Vuitton từ năm 2018. Abloh qua đời vào ngày 28/11 ở tuổi 41 sau khi được chẩn đoán mắc bệnh u mạch máu tim vào năm 2019. Và chỉ vài ngày sau, Mercedes đã vinh danh Abloh bằng cách công bố chính thức một mẫu xe ý tưởng Project Maybach. Xem chi tiết Project Maybach tại đây.





