Những mẫu xe từ bình dân tới cao cấp như Toyota Yaris, Nissan Sunny, Ford Everest, Lexus IS, BMW X7 vừa ra mắt phiên bản mới ở những thị trường bên ngoài Việt Nam.

Toyota GR Yaris

Cùng có tên Yaris nhưng chiếc hatchback GR Yaris được Toyota bán tại châu Âu lại khác xa mẫu xe bán ở Việt Nam về công năng và sức mạnh. Mới đây, Toyota GR Yaris 2021 đã công bố giá bán mới tại lục địa già, từ 39.300 USD đến 39.900 USD tùy từng quốc gia.

Toyota GR Yaris mang phong cách thể thao

Toyota GR Yaris xuất hiện hồi đầu năm nay tại triển lãm Tokyo Auto Salon, đã gây ấn tượng với vẻ ngoài gọn gàng cùng thiết kế 3 cửa. Cùng đặc điểm nhận diện giống Toyota Yaris bản tiêu chuẩn nhưng trên mẫu GR Yaris là sự phá cách như tản nhiệt lớn hơn, thêm mang thoát gió hai bên tích hợp cùng cụm đèn sương mù. Vè lốp sau lớn, đuôi thể thao với ông xả hai bên, nóc đuôi thấp.

Nội thất Toyota GR Yaris đơn giản nhưng đậm chất xe đua

Mẫu xe này gây ấn tượng bởi sức mạnh mà nó sở hữu khi Toyota trang bị loại động cơ 1,6 lít, 3 xi-lanh, tăng áp, công suất 257 mã lực. Đây cũng là động cơ 3 xi-lanh thuộc hàng mạnh nhất hiện nay, giúp GS Yaris tăng tốc 0-100 km/h sau chưa tới 5,5 giây, tốc độ giới hạn 230 km/h. Xe có 3 chế độ lái gồm Normal, Sport, Track và dùng số tay 6 cấp.

Nissan Sunny 2021

Mẫu sedan cỡ B của Nissan là Sunny vừa chính thức ra mắt phiên bản 2021 tại Mỹ với thiết kế ít thay đổi nhưng nâng cấp đáng kể về mặt công nghệ. Tại Mỹ, xe còn có tên gọi là Versa và có giá bán từ 14.830 USD đến 18.340 USD.

Nissan Sunny 2021

Ngoại hình Nissan Sunny 2021 khá bắt mắt với các chi tiết mạch lạc, cản trước hiện đại cùng dàn đèn công nghệ LED sắc xảo, khác hẳn thế hệ cũ bán ở Việt Nam. Đáng chú ý ở phiên bản mới, Sunny được bổ sung tính năng an toàn "Nissan Safety Shield", bao gồm phanh khẩn cấp tự động với phát hiện người đi bộ, phanh tự động phía sau, cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ mở rộng góc chiếu, cảnh báo điểm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau.

Nội thất Nissan Sunny 2021

Tất cả các phiên bản của Nissan Sunny 2021 đều sử dụng động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 1.6 lít, công suất 122 mã lực và mô-men xoắn 154 Nm. Với hộp số sàn, mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình là 7,8 lít/100 km. Hộp số tự động CVT Xtronic có mức tiêu thụ hỗn hợp 6,7 lít/100 km.

Ford Everest 2021

Ford Everest phiên bản mới bắt đầu bán ra tại Thái Lan với giá từ 42.400 USD. So với bản cũ, phiên bản 2021 tinh chỉnh lại bên ngoài với lưới tản nhiệt mới, chữ Everest trên nắp ca-pô, tay nắm cửa và ốp gương mạ chrome.

Ford Everest 2021

Động cơ xe vẫn như bản cũ. Các trang bị tiêu chuẩn gồm khóa thông minh, khởi động nút bấm, điều khiển bằng giọng nói qua SYNC 3, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay/Android Auto, 7 túi khí, cảm biến đỗ xe trước/sau, camera lùi. Hệ thống kiểm soát ổn định thân xe, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc và chống lật.

Nội thất Ford Everest 2021 phiên bản cao cấp Titanium

Các trang bị an toàn có trên bản cao cấp như hỗ trợ lái xe chủ động như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ đỗ xe chủ động, phanh tự động khẩn cấp khi phát hiện người đi bộ và đi xe đạp. Hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, giám sát áp suất lốp.

Đáng chú ý, từ phiên bản 2021, các xe Ford Everest đều đi kèm chính sách bảo hành động cơ và hộp số đến 10 năm hoặc 150.000 km. Điều này có lẽ xuất phát từ lùm xùm chảy nhớt trong khoang máy và nghi vấn lỗi hộp số xuất hiện ở Thái Lan và cả Việt Nam.

Lexus IS 2021

Dòng sedan cỡ D cao cấp nhà Lexus là IS đã vắng vóng nhiều năm ở thị trường Việt Nam, nhưng trong giới xe cũ vẫn đánh giá đây là chiếc xe sang vẫn giữ phong độ thiết kế dù có tuổi đời lên tới chục năm. Mới đây, Lexus IS 2021 là phiên bản nâng cấp của thế hệ thứ 3 đã chính thức mở bán ở Nhật Bản, và dự kiến nhập về Việt Nam trong Quý đầu năm 2021.

Lexus IS 2021

Lexus IS 2021 có kích thước lớn hơn trước, với chiều dài và rộng tăng 30 mm, còn chiều cao tăng 5 mm. Chỉ có trục cơ sở giữ nguyên là 2.800 mm. Lexus IS mới cũng có đặc điểm nhận dạng tương tự nhiều dòng Lexus mới như cụm đèn trước và sau mảnh hơn, với dải LED được tạo hình 3D hơn, nhưng tạo sự khác biệt với ES và LS bởi các đường nét góc cạnh ở cản trước và sau. Bên dưới nắp ca-pô, động cơ của IS 2021 không thay đổi so với đời trước

Nội thất Lexus IS 2021

Ở bên trong, Lexus IS không thay đổi quá nhiều. Lexus đã tinh chỉnh nhẹ các bộ phận như khe gió điều hòa, giá để cốc, màn hình giải trí trung tâm. Phiên bản cao cấp của IS 2021 có màn hình 10,3 inch, tích hợp Apple CarPlay/Android Auto, trợ lý ảo Alexa.

Gói an toàn Lexus Safety System+ là điểm nhấn trên phiên bản này với các tính năng phanh tự động khẩn cấp tích hợp nhận biết người đi bộ, hệ thống cảnh báo trước va chạm, kiểm soát hành trình thông minh, nhận diện biển báo, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn đường.

BMW X7 Dark Shadow Edition

Mới đây showroom BMW ở Abu Dhabi đã sớm đón nhận phiên bản đặc biệt của chiếc SUV cao cấp BMW X7 mang tên Dark Shadow Edition, chỉ sản xuất 500 chiếc trên toàn cầu.

Phiên bản đặc biệt này được sản xuất dựa trên phiên bản X7 xDrive40i, vì vậy nó tương tự bản thường về cơ bản nhưng có những chi tiết khác biệt.

BMW X7 Dark Shadow Edition

Ngoại thất BMW X7 Dark Shadow Edition được sơn màu xám Frozen Arctic Grey, mâm 5 chấu chữ V màu đen nhám, kích thước 21 inch, viền cửa BMW Individual High Gloss Shadow Line, lưới tản nhiệt hình quả thận xám chì, thanh giá nóc màu đen...

Bên trong, sự khác biệt nằm ở vật liệu bọc da Nappa Night Blue ở khu vực bảng táp-lô và cửa xe. Cụm điều khiển phía dưới và lưng ghế ngồi được bọc da Black Merino. Hộc chứa đồ trên bệ cần số trung tâm được khắc dòng chữ Edition Dark Shadow và các chi tiết ốp gỗ ở khu vực phía trước tạo điểm nhấn.

Nội thất BMW X7 Dark Shadow Edition

Sức mạnh của BMW X7 Dark Shadow Edition vẫn lấy từ động cơ 3.0L, tăng áp kép, sản sinh công suất 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Đối với tùy chọn phiên bản M50i mạnh hơn, sức mạnh động cơ được tăng lên mức 523 mã lực, mô-men xoắn cực đại 750 Nm.

Đình Quý (tổng hợp)

