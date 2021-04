Sau chuỗi ra mắt thành công vang dội tại các nước Thái Lan, Úc, Philippines… và một số nước trên thế giới, ngày 16/04/2021 Isuzu Việt Nam tổ chức sự kiện ra mắt trực tuyến, chính thức giới thiệu “Isuzu All New D-MAX” tại thị trường Việt Nam.

Isuzu All New D-MAX là thành quả nghiên cứu và thiết kế của đội ngũ chuyên gia, kỹ sư Isuzu qua hơn 6 năm và trải qua hơn 4 triệu km thử nghiệm, đổi mới toàn diện, đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng tại Việt Nam, mang đến trải nghiệm đỉnh cao “The Perfect Truck - Hoàn hảo chất riêng”.

Ngoại thất ấn tượng đậm chất cá tính

Isuzu All New D-MAX đã lột xác hoàn toàn, mặt ga-lăng mới ấn tượng với lưới tản nhiệt cỡ lớn hầm hố cùng hai thanh ngang to bản hình răng nanh dọc theo cạnh trên tạo nên nét dũng mãnh và sắc gọn.

Cụm đèn Bi-LED kết hoạt dải đèn chạy ban ngày sang trọng, độc lập với đèn sương mù, tăng khả năng nhận diện từ xa kết hợp dải LED trên gương chiếu hậu sắc sảo tăng độ an toàn khi vận hành.

Mâm hợp kim nhôm 18-inch màu đen nhám (phiên bản Type Z) và 17-inch màu bạc (phiên bản Prestige) mang lại nét cá tính riêng theo sở thích của chủ nhân.

Nội thất cực kỳ sang trọng tiện nghi; trải nghiệm thăng hoa

Không chỉ đột phá về ngoại thất, Isuzu All New D-MAX có không gian nội thất sang trọng và tiện nghi, khiến cho hành khách không còn cảm giác ngồi trong một chiếc bán tải mà là như các dòng xe du lịch cao cấp.

Ngôn ngữ thiết kế Universal Space chú trọng sự thoải mái cho tất cả hành khách, khoang cabin kích thước được mở rộng tối ưu, khoảng để chân rộng rãi giúp cho tài xế thoải mái trong suốt hành trình dài. Ghế da sang trọng, được thiết kế ôm trọn lưng và bảo vệ cột sống. Ngoài ra, ghế lái chỉnh điện 8 hướng thêm tính năng nâng đùi và lưng giúp giảm mệt mỏi và thư giãn tối đa trên mọi hành trình.

Vô-lăng bọc da viền Chrome sang trọng, tích hợp các phím chức năng tiện lợi. Màn hình giải trí trung tâm 9-inch thiết kế mới hoàn toàn, độ phân giải cao, tích hợp Apple Car play và Android Auto. Cùng với hệ thống âm thanh vòm 8 loa mang đến trải nghiệm âm thanh sống động.

Bên cạnh đó, Isuzu All New D-MAX tiện nghi tối đa với điều hòa hai vùng độc lập cùng các nút điều khiển dạng phím piano sang trọng, kết hợp cửa gió điều hòa ở hàng ghế sau đem đến không gian dễ chịu cho hành khách.

Isuzu All New D-MAX còn ấn tượng với từng chi tiết đem lại sự tiện ích tối ưu & thoải mái cho hành khách như: Chìa khoá thông minh Smart key tích hợp khởi động từ xa giúp làm ấm động cơ và làm mát khoang hành khách trước khi vận hành; tính năng Follow Me Home duy trì đèn chiếu sáng 30 giây khi đỗ xe, hỗ trợ chiếu sáng dẫn đường; kính chắn gió công nghệ “IR CUT” chống tia UV giúp giảm nhiệt độ khoang lái, tăng tuổi thọ nội thất và tiết kiệm nhiên liệu.

Hệ thống an toàn và thông minh tối ưu

Isuzu All New D-MAX tự hào vượt qua những bài kiểm tra nghiêm ngặt nhất và đạt Tiêu chuẩn An toàn Đông Nam Á 5 Sao (ASEAN N-CAP 5 STAR) nhờ những trang bị như: 07 túi khí bảo vệ toàn diện hành khách từ nhiều hướng; hệ thống Radar giúp cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi xe và cảnh báo điểm mù khi có phương tiện vượt lên từ phía sau giúp người lái chuyển làn an toàn hơn; 08 cảm biến trước và sau cùng camera lùi giúp đỗ xe dễ dàng hơn bao giờ hết. Isuzu All New D-MAX thông minh hơn nhờ trang bị cảm biến RLS tự động bật/ tắt đèn theo ngày đêm và tự đông gạt mưa.

Không những thế, trên tất cả các phiên bản Isuzu All New D-MAX đều được trang bị đầy đủ các hệ thống an toàn chủ động như ABS/ EBD/ BA giúp chống bó cứng, phân bổ và hỗ trợ tăng lực phanh, ESC/ TCS giúp kiểm soát và ổn định xe, HSA/ HDC hỗ trợ lên xuống dốc dễ dàng và an toàn. Đặc biệt hệ thống BOS hỗ trợ phanh khẩn cấp khi phát hiện người lái đạp chân ga và chân phanh cùng lúc.

Vận hành mạnh mẽ bền bỉ, tiết kiệm vượt trội

Isuzu All New D-MAX trang bị động cơ Diesel 1.9L Ddi; dung tích buồng đốt nhỏ nhưng đạt được công suất và mô-men xoắn cực đại (150PS/ 350Nm), phù hợp cho vận hành hàng ngày và tiết kiệm nhiên liệu.

Hộp số 06 cấp, vận hành mượt mà; hệ dẫn động cầu sau hoặc dẫn động 02 cầu 4×4 với hệ thống gài cầu điện tử, tăng lực kéo giúp khả năng vận hành của Isuzu All New D-MAX vượt trội và linh hoạt trên mặt đường có độ bám thấp, cùng khóa vi sai cầu sau giúp người lái chủ động phân bổ đều lực kéo ở hai bánh sau giúp vượt lầy hiệu quả.

Thừa hưởng Truck DNA, khung xe Isuzu All New D-MAX sử dụng thép gia cường cứng cáp được kiểm nghiệm độ bền tương đương 4 triệu Km, đồng thời bổ sung thanh gia cường ở tất cả cửa xe tăng thêm sự an toàn và vận hành bền bỉ. Đà dọc lớn hơn 34% giúp chịu xoắn và chịu uốn tốt hơn, cải thiện cảm giác lái và tăng độ bền.

Hệ thống treo trước độc lập cải tiến mới giúp xe ổn định hơn khi vào cua, cầu sau sử dụng nhíp 02 tầng phù hợp cho từng chế độ tải trọng giúp vận hành êm ái.

Khoảng sáng gầm xe cao, khả năng lội nước ngập 800 mm là một lợi thế khi di chuyển trong địa hình xấu hoặc trong điều kiện đường sá ngập nước như ở Việt Nam.

Về kích thước, Isuzu All New D-MAX có kích thước toàn bộ là 5265 x 1870 x 1790 mm (DxRxC), chiều dài cơ sở 3125 mm. So với D-MAX cũ, phiên bản mới rộng hơn 10 mm nhưng ngắn hơn 30 mm. Tuy nhiên, chiều dài cơ sở dài hơn 30 mm làm cho xe vững vàng hơn và tạo không gian rộng lớn cho cabin.

Isuzu All New D-MAX mang đến lựa chọn màu sắc đa dạng bao gồm: Cam khí phách, Xanh thời thượng, Bạc tinh tế cho cả 3 phiên bản D-MAX TYPE Z 1.9 AT 4x4 và PRESTIGE 1.9 AT/MT 4x2, riêng phiên bản TYPE Z 1.9 AT 4x4 có thêm màu Trắng ngọc trai và PRESTIGE 1.9 AT/MT 4x2 có thêm màu Trắng lịch lãm. Thời gian bảo hành của Isuzu All New D-MAX là 5 năm hoặc 200.000 Km (tuỳ điều kiện nào đến trước). Thông tin chi tiết tại website: isuzu-vietnam.com

Vĩnh Phú