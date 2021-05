Với triển lãm Thượng Hải được tổ chức trong khi cả Thế giới đang lo chống COVID-19, các hãng đã thi nhau đem tới những dòng xe cao cấp cho những đại gia châu Á.

Mercedes CLS

Mẫu sedan coupe Mercedes-Benz CLS 2021 "facelift" bản nâng cấp được trình làng với thiết kế tinh chỉnh thể thao hơn, hoàn thiện động lực vận hành và công nghệ tiện nghi an toàn hơn. Cho đến nay, có hơn 450.000 chiếc CLS đã được bán ra kể từ khi chiếc xe này ra mắt thế hệ đầu tiên vào năm 2004. Năm 2020, Trung Quốc là thị trường lớn nhất của mẫu CLS Coupe, tiếp theo là Hàn Quốc, Mỹ và Đức. Lý do mà khách hàng thường nhắc đến khi mua CLS là thiết kế thể thao nhưng không kém phần sang trọng bậc nhất trong phân khúc. Xem chi tiếtMercedes CLS tại đây.

Mercedes EQS

Ngày 15/4/2021, mẫu xe mới Mercedes-Benz đã chính thức trình làng mẫu sedan chạy điện hoàn toàn mới hàng đầu của mình, EQS. Được xem trước lần đầu tiên bởi Vision EQS vào tháng 9 năm 2019, Mercedes EQS là mẫu xe đầu tiên được xây dựng trên nền tảng Kiến trúc xe điện dạng module (EVA) của công ty, tạo ra để làm nền tảng cho các mẫu xe khác như EQS SUV, EQE và EQE SUV. Xem chi tiếtMercedes EQS tại đây.





Lexus ES

Lexus đã trình làng Lexus ES facelift 2022 tại Auto Shanghai 2021. Dòng xe lâu đời của thương hiệu cao cấp lần đầu tiên xuất hiện cùng với đàn anh vào năm 1989, và tới nay đã đạt doanh số tích lũy khoảng 2,65 triệu chiếc trong tại hơn 80 thị trường. Không quá lời rằng Lexus ES là một mẫu xe rất quan trọng đối với thương hiệu hạng sang Nhật Bản. Có lẽ vì vậy nên Lexus đã không "mạnh tay" thay đổi với phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của chiếc xe, thay vào đó là những cải tiến nhỏ nhưng xuất hiện ở mọi mặt. Xem chi tiếtLexus ES tại đây





Audi A7L

Nếu nói khách hàng Trung Quốc "cuồng" xe với trục cơ sở lớn hoàn toàn không sai. Nguyên nhân dẫn tới sự ám ảnh này đó là định kiến của xã hội cho rằng sự thành công của bạn nằm ở việc ngồi ở khoang sau và có tài xế riêng. Để chiều lòng "thượng đế", các hãng xe đã thi nhau tung ra các phiên bản trục cơ sở lớn của đủ những dòng xe khác nhau. Ngay cả những kiểu dáng xe đặc thù như SUV hay coupe 4 cửa cũng không ngoại lệ: Audi A7L chính là một minh chứng rõ ràng cho điều đó. Xem chi tiếtAudi A7L tại đây

Mercedes C-Class L

Để tiếp tục phục vụ những khách hàng ở Trung Quốc yêu thích với các loại xe kéo dài trục cơ sở, Mercedes-Benz đã trình làng C-Class L trục cơ sở lớn tại Auto Shanghai đang diễn ra. Được sản xuất bởi Beijing Benz - liên doanh giữa BAIC Motor và Daimler, Mercedes C-Class L mới dựa trên thế hệ W206 C-Class đã ra mắt vào tháng trước. C-Class L thế hệ mới có chiều dài cơ sở dài hơn 89mm so với bản thường ở mức 2.954mm, đồng thời dài hơn 34mm so với đời cũ. Chiều dài tổng thể cũng tăng lên 4.882mm, hơn 131mm so với C-Class W206 thông thường. Xem chi tiếtMercedes C-Class L tại đây.





Mercedes-Maybach S 480

Khi ra mắt hồi tháng 11 năm ngoái, Mercedes Maybach S-Class thế hệ mới chỉ có duy nhất phiên bản S 560 với động cơ V8 4.0l tăng áp kép. Sắp tới hãng sẽ tung ra một phiên bản S 650 với động cơ V12 6.0l để kỷ niệm 100 năm Maybach nhưng chắc chắn rằng, các cấu hình nêu trên sẽ không "hút khách" tại những thị trường đánh thuế dung tích cao như Việt Nam hay Trung Quốc. Chính vì vậy nhân dịp triển lãm ô tô Thượng Hải, Mercedes Maybach S 480 thế hệ mới với động cơ nhỏ hơn đã được ra mắt. Xem chi tiếtMercedes-Maybach S 480 tại đây





Genesis Electrified G80

Tại triển lãm Ô tô Thượng Hải 2021 khai mạc vào ngày 19/4, thương hiệu xe sang Genesis đã trình làng mẫu xe thuần điện đầu tiên của mình mang tên Electrified G80 sau hơn một năm chiếc Genesis G80 ra mắt. Electrified G80 vẫn sử dụng ngôn ngữ thiết kế Athletic Elegance tương tự người anh em G80 sử dụng động cơ đốt trong. Tuy nhiên điểm khác biệt trên mẫu xe thuần điện ở đây chính là các khe lấy gió trên lưới tản nhiệt Grest Grille đặc trưng của G80 giờ đã được bịt kín và trên lưới tản nhiệt “giả” có một cổng sạc nằm ở góc bên phải. Ngoài ra bộ la-zăng 19inch trên chiếc G80 thuần điện được thiết kế đa chấu.Xem chi tiếtGenesis Electrified G80 tại đây





BMW 7 Series Two-Tone

Cách đây ít lâu, Mercedes đã từng hé lộ về một phiên bản Maybach S-Class thế hệ mới đặc biệt, với động cơ V12 để chào mừng 100 năm sinh nhật thương hiệu siêu sang Đức. Không chịu thua kém, BMW cũng đã tung ra một chiếc 7 Series đặc biệt có tên gọi Two-Tone tại triển lãm ô tô Thượng Hải. Thậm chí so với Mercedes-Maybach S-Class V12 kỷ niệm 100 năm, BMW 7 Series Two-Tone còn hiếm hơn vì chỉ có 25 chiếc sẽ được sản xuất và dành riêng cho khách hàng Trung Quốc. Xem chi tiếtBMW 7 Series Two-Tone tại đây





Rolls-Royce Dawn Kita

Chiếc Rolls-Royce "hàng thửa" mới nhất dựa trên dòng xe mui trần Dawn. Được đặt tên là ‘"The Kita", theo tên dinh thự sang trọng ‘The Kita Tea House’ ở trung tâm Tokyo, Nhật Bản, Rolls-Royce Dawn Kita ra đời với sự hợp tác của kiến trúc sư Kengo Kuma - người đã thiết kế tòa nhà độc đáo. Chiếc xe được chính chủ nhân của khu chung cư cao cấp này đặt hàng với nhiều lựa chọn màu sắc và chất liệu từ trong ra ngoài, thể hiện tinh thần của "The Kita". Xem chi tiếtRolls-Royce Dawn Kita tại đây.





Rolls-Royce Phantom Oribe

Trong giới chơi xe, Yusaku Maezawa không phải là một cái tên xa lạ. Với khối tài sản lên tới 2,6 tỷ USD có được từ thương hiệu thời trang, Maezawa hiện đang là người giàu thứ 17 Nhật Bản. Nguồn tiền khổng lồ khiến ông có thể mua những chiếc xe độc nhất cho mình - nổi tiếng là Zonda Zozo từng gây xôn xao dân mạng khi gặp tai nạn vào năm 2016. Mới đây, Maezawa lại gây chú ý khi yêu cầu cả Rolls-Royce lẫn hãng thời trang Hermes tạo riêng cho mình một chiếc Phantom. Xem chi tiết Rolls-Royce Phantom Oribe tại đây.

