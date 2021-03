Trong tháng 3, nhiều mẫu ô tô mới ra mắt có giá trên 1 tỷ đồng, đón đầu nhu cầu mua xe cao cấp của người dân sau Tết.

Thị trường ô tô Việt Nam đánh dấu sự trở lại sau tháng nghỉ Tết và khó khăn dịch bệnh với sự xuất hiện của một số mẫu xe nâng cấp phiên bản, thay đổi ngoại hình.

Mercedes-Benz C180 AMG giá 1,5 tỷ đồng

Sau một năm tung ra phiên bản giá rẻ nhất của dòng C-Class là C180 giá 1,4 tỷ đồng, Mercedes-Benz Việt Nam mới đây đã nâng cấp thành bản C180 AMG cùng giá bán tăng thêm 100 triệu đồng nhưng vẫn rẻ hơn so với các đối thủ BMW Series 3 (giá từ 1,9 tỷ), Audi A4 (giá từ 1,78 tỷ), Lexus IS (giá từ 2,13 tỷ) và Volvo S60 (giá từ 1,7 tỷ đồng).

Mercedes-Benz C180 AMG

Sự khác biệt so với phiên bản C180 cũ chủ yếu nằm ở ngoại thất khi chiếc C180 AMG sở hữu cụm mặt trước tương tự chiếc C300 AMG-phiên bản cao cấp nhất của dòng C-Class tại Việt Nam. Đó chính là mặt ca-lăng họa tiết kim cương, cản trước, sau kiểu AMG, vành 5 chấu cánh sao 18 inch màu xám.

C180 AMG vẫn dùng đèn LED tiêu chuẩn, kẹp phanh loại thường như C200 Exclusive mà không phải loại thể thao như C300 AMG. Bên trong, C180 AMG vẫn giữ nguyên như phiên bản ra mắt năm ngoái, với chất liệu da, gỗ piano đen bóng và nhôm bạc. Vô-lăng kiểu 3 chấu, màn hình 7 inch tích hợp camera lùi, kết nối điện thoại nhưng không có điều khiển cảm ứng.

Động cơ C 180 AMG vẫn là máy 4 xy-lanh, 1,5 lít cho công suất 156 mã lực và mô-men xoắn 250 Nm, kết hợp hộp số tự động 9 cấp. Điểm mới trên phiên bản này là được nâng cấp hệ thống treo thể thao.

Bên cạnh ưu điểm về giá bán và phong cách mới thì chiếc C180 AMG chưa thể cải thiện yếu điểm so với đối thủ BMW hay Audi ở chi tiết không gian hàng ghế sau kém rộng rãi. Đồng thời, sức mạnh động cơ cũng yếu hơn hẳn hai mẫu xe "đồng hương".

Jaguar F-Type 2021 giá từ hơn 5,6 tỷ

Jaguar F-Type vừa ra mắt bản 2021 tại Việt Nam với giá hơn 5,6 tỷ đồng. Đây là bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của thế hệ đầu. Đối thủ chính của mẫu xe này là Porsche 911, có giá từ 8,5 đến 13 tỷ đồng tùy phiên bản.

So với bản cũ thì F-Type 2021 có sự khác biệt ở phần đầu xe. Cụm đèn mới mảnh hơn, tích hợp công nghệ pixel LED, lưới tản nhiệt phía trước cũng lớn hơn. Bộ vành kích thước 20 inch có thiết kế mới, kết hợp lốp Pirelli P Zero 265/35 phía trước và 305/30 phía sau.

Jaguar F-Type 2021 bản P300

Tại Việt Nam, xe có hai kiểu dáng lựa chọn là mui cứng và mui trần. Bản mui trần dùng mui bạt đóng/mở và gấp gọn vào cốp sau. Hai chiếc đầu tiên được đưa về Việt Nam là chiếc mui trần thuộc bản P300 còn chiếc mui cứng là bản P380.

Nội thất F-Type về cơ bản không thay đổi, chỉ khác biệt ở màn hình 12,3 inch sau vô-lăng và màn hình trung tâm Touch Pro 10 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto. Âm thanh là loại Meridian. Ghế xe thể thao bọc da Windsor cùng da lộn và Alcantara.

Bản tiêu chuẩn P300 dùng động cơ I4 dung tích 2 lít, công suất 296 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm. Bản cao hơn là P380 với động cơ V6 dung tích 3 lít, công suất 375 mã lực và mô-men xoắn 460 Nm. Các bản này đều dẫn động cầu sau.

Thế khó của F-Type 2021 chính từ thiết kế chỉ 2 chỗ ngồi, giới hạn không gian để đồ nên chủ yếu chỉ người chơi xe mới là khách hàng tiềm năng. Bên cạnh đó, vì là dòng xe thể thao thiên về hiệu suất nên các tiện nghi trên xe không quá nổi bật. Cũng chính vì khả năng thương mại thấp, đối tượng hẹp nên Jaguar F-Type 2021 chỉ có thể bán với số lượng nhỏ giọt mang tính chất làm hình ảnh.

Ford Everest Sport 2021 giá 1,112 tỷ đồng

Đây là phiên bản mới được Ford Việt Nam bổ sung và đang trên đường đến các đại lý vào giữa tháng 3 này. So với hai phiên bản Everest Titanium 2.0AT 4x2 (1,181 tỷ đồng) và Everest Titanium 2.0AT 4WD (1,399 tỷ đồng) ra mắt trước, bản Everest Sport 2.0AT 4x2 giá 1,112 tỷ đồng đang là phiên bản có giá bán dễ tiếp cận nhất của dòng SUV Ford hiện tại. Trong khi đó, các phiên bản Everest Trend và Everest Ambiente đã ngừng phân phối.

Ngoại thất Everest Sport 2.0AT 4x2 có thay đổi nhỏ với một chi tiết mang màu đen như: cụm lưới tản nhiệt phía trước, đèn sương mù, tay nắm cửa, cản trước, ốp cản trước... Xe lắp bộ mâm 20 inch sơn màu đen.

Ford Everest Sport 2021

Nội thất của Everest Sport 2.0AT 4x2 được trang bị ghế da, ghế lái chỉnh điện 6 hướng, màn hình giải trí trung tâm cảm ứng 8 inch, tích hợp hệ thống giải trí SYNC thế hệ 3 và 8 loa giải trí, điều hòa tự động 2 vùng, cốp sau đóng mở điện, an toàn với 7 túi khí.

Ford Everest Sport sử dụng động cơ dầu dung tích 2.0L, tăng áp đơn (single-turbo), TDCi, cho công suất tối đa 180 mã lực từ 3.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 420 Nm từ dải vòng tua từ 1.750 – 2.500 vòng/phút. Sức mạnh truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 10 cấp.

So với đối thủ trực tiếp là Toyota Fortuner Legender 2.4AT 4x2 đang có giá bán 1,195 tỷ đồng, mẫu SUV của Mỹ rẻ hơn 83 triệu đồng nhưng xe vẫn bị chê hàng ghế thứ 3 khá chật, chưa có phanh điện tử và mức độ trượt giá khi bán lại cao hơn đối thủ Nhật.

Bên cạnh đó, sự cố chảy dầu động cơ và hư hại hộp số trong năm 2020 vẫn còn là nỗi ám ảnh với người dùng xe Ford động cơ 2.0 nên hãng sẽ cần thêm thời gian để cải thiện hình ảnh.

MG ZS Smart Up STD+ giá 519 triệu đồng

Tan Chong vừa bổ sung vào thị trường Việt Nam phiên bản mới MG ZS Smart Up STD+ bên cạnh 2 phiên bản MG ZS Smart Up Lux+ và MG ZS Smart Up Com+ đã ra mắt hồi đầu năm. Mẫu xe mới được nhập khẩu từ Thái Lan với giá bán lẻ đề xuất 519 triệu đồng.

MG ZS STD+ có một số thay đổi về ngoại thất như đèn pha full LED, cụm đèn hậu LED dáng khói mờ, cùng 4 màu ngoại thất: trắng, đỏ, đen, bạc. Mặc dù vậy về tổng thể, chiếc xe này vẫn bị chê là ăn theo thiết kế của Mazda CX-5.

MG ZS Smart Up STD+

Nội thất được trang bị các vật liệu như bọc da PU, đường vân giả carbon… Vô lăng đa chức năng với hệ thống Cruise Control, màn hình 10,1 inche hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto.

Tương tự 2 phiên bản đã ra mắt trước, MG ZS STD+ có thêm các cổng USB cho camera hành trình, cổng USB hàng ghế sau, hệ thống lọc bụi mịn PM2.5, Smart key.

MG ZS STD+ sử dụng động cơ 1.5L 4 xi lanh, công suất cực đại 112 mã lực tại 6.000 vòng/ phút và mô men xoắn cực đại 150Nm tại 4.500 vòng/ phút kết hợp hộp số vô cấp CVT 8 cấp giả lập với 3 chế độ lái thành thị, tiêu chuẩn và thể thao.

Về an toàn, mẫu xe này có sẵn phanh tay điện tử (EPB), giữ phanh tự động (AVH), chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), hỗ trợ phanh khẩn cấp (EBA), hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC), hỗ trợ đổ đèo (HDC), kiểm soát lực kéo (TCS), cân bằng điện tử (SCS), kiểm soát phanh ở góc cua (CBC); cảnh báo phanh khẩn cấp (ESS), chức năng làm khô phanh đĩa (BDW), vảm biến áp suất lốp trực tiếp (TPMS) và 2 túi khí.

Mặc dù có giá bán hấp dẫn nhất trong phân khúc Crossover cỡ nhỏ đi kèm nhiều trang bị an toàn những MG ZS STD+ vẫn có thể gặp khó khăn tiêu thụ do tâm lý e ngại thương hiệu thuộc sở hữu của công ty Trung Quốc, cùng hệ thống đại lý mới chỉ trong giai đoạn mở rộng, chưa thể đáp ứng ngay nhu cầu bảo hành của người mua.

Đình Quý

Bạn có trải nghiệm gì về những chiếc ô tô của mình? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!