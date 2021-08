Hơn 21.000 xe do BMW Group cung ứng vật tư gặp lỗi liên quan đến dây an toàn của ghế hành khách phía trước.

BMW vừa đưa ra thông báo triệu hồi loạt xe đời 2021 vì lỗi của dây an toàn ở vị trí ghế hành khách phía trước khi người dùng lắp đặt ghế ngồi trẻ em, theo Consumer Reports.

Đáng chú ý, ngoài xe BMW thì vấn đề này còn ảnh hưởng đến nhiều xe Rolls-Royce, MINI và cả Toyota. Tổng lượng xe liên quan là hơn 21.000 chiếc.

Với hãng xe Đức, danh sách các dòng xe ảnh hưởng bởi lệnh triệu hồi gồm 2-Series, 3-Series, 4-Series, 5-Series, X1, X2 cùng Z4. Kéo theo đó là mẫu Toyota Supra chia sẻ khung gầm với BMW Z4.

Trong khi đó, hãng xe siêu sang Rolls-Royce cũng phải triệu hồi và sửa chữa các model Cullinan, Ghost và Phantom đời 2021. Với MINI là Clubman, Countryman, Cooper Hatch và Cooper Convertible.

Theo mô tả từ Tiến sĩ Emily Thomas, kỹ sư an toàn ôtô tại Consumer Reports, bộ phận hồi khóa khẩn cấp của dây an toàn trên các xe thuộc diện triệu hồi bị lỗi và có thể khiến thao tác lắp đặt ghế an toàn trẻ em không đủ chắc chắn. Điều này dẫn đến nguy cơ mất an toàn cho trẻ nhỏ khi được ngồi ở ghế riêng ở phía trước.

BMW cho biết việc khắc phục lỗi tốn khoảng một giờ đối với mỗi xe. Chủ phương tiện sẽ được nhận thông báo để đưa xe đến đại lý dịch vụ và tiến hành sửa chữa.

Hãng xe Đức chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp tai nạn hoặc thương tích nào liên quan đến lỗi trên.

Theo Zing

