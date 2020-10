Sau hàng chục nghìn khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức, ban ngành trên cả nước, mới đây Bộ Công an trở thành đơn vị tiếp theo sử dụng xe VinFast phục vụ hoạt động hàng ngày.

Ngày 9/10/2020, Bộ Công an đã nghiệm thu 70 xe chỉ huy chiến đấu do VinFast sản xuất. Tất cả đều là xe Lux SA2.0 màu đen, được gắn đèn nháy, còi hụ theo quy chuẩn của Bộ Công an. Lô xe này sẽ được sử dụng làm xe chỉ huy trong lực lượng công an, làm nhiệm vụ dẫn đoàn tại các sự kiện quan trọng và phục vụ các lãnh đạo, chỉ huy.

Dù mới chính thức được bán ra thị trường hơn một năm (6/2019), 3 dòng ô tô VinFast gồm Lux SA2.0, Lux A2.0 và Fadil đã được người tiêu dùng đón nhận tích cực, với hơn 30.000 xe lăn bánh trên đường phố.

Không chỉ được 30.000 khách hàng cá nhân “bỏ phiếu”, VinFast - với chất lượng và dịch vụ đã được chứng minh cùng chi phí vận hành, bảo dưỡng hợp lý - đã dần trở thành lựa chọn hàng đầu của các tổ chức, doanh nghiệp và các cơ quan nhà nước.

Những chiếc VinFast Lux SA2.0 gắn đèn nháy, còi hụ và các trang thiết bị nghiệp vụ đã được Bộ Công an nghiệm thu, sẵn sàng đưa vào sử dụng làm xe chỉ huy chiến đấu.

Trước Bộ Công an, Văn phòng Chính phủ đã chọn VinFast là phương tiện di chuyển chính thức, đưa đón các nguyên thủ quốc gia và lãnh đạo cấp cao tại hội nghị cấp cao ASEAN 2020. Với thiết kế sang trọng, hiện đại và khả năng vận hành mạnh mẽ, an toàn đạt chứng nhận 5 sao ASEAN NCAP, gần 400 xe VinFast Lux A2.0 và Lux SA2.0 chính là những “đại sứ” cho sự phát triển của Việt Nam trong mắt các vị khách quốc tế.

Chia sẻ về hiệu ứng VinFast, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cũng cho biết: "Khi tổ chức các sự kiện lớn trước đây như APEC, chúng ta vẫn nhận tài trợ của các hãng xe nước ngoài. Lần này, khách quốc tế sẽ ngồi trên xe của Việt Nam sản xuất, đây là một niềm tự hào của chúng ta".

Thay vì các mẫu xe nước ngoài, lực lượng công an sẽ sử dụng xe thương hiệu Việt VinFast Lux SA2.0 làm xe chỉ huy chiến đấu trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, Văn phòng Chính phủ là một trong những cơ quan tiên phong, đi đầu trong việc sử dụng xe thương hiệu nội địa làm xe công. Tiếp theo, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng… đều lần lượt lựa chọn VinFast làm xe di chuyển, phục vụ công việc hàng ngày, đơn thuần vì chất lượng tốt và giá cả hợp lý.

Trong giới doanh nghiệp, VinFast từ lâu đã trở thành là lựa chọn của các doanh nghiệp lớn như như BIDV, Techcombank, PG Bank…với những đơn hàng liên tiếp trong năm 2020.

Lý giải độ phủ ấn tượng của VinFast, các chuyên gia cho rằng sau khi những cảm xúc ban đầu như tò mò, thích thú, tự hào… qua đi,điều cốt lõi khiến VinFast chinh phục được thị trường chính là thực lực về chất lượng và dịch vụ hậu mãi vượt trội.

Xe VinFast đã nhận được sự ngưỡng mộ, đánh giá cao của các vị khách quốc tế khi phục vụ đưa đón đại biểu tại hội nghị cấp cao ASEAN 2020.

“Xe VinFast có chất lượng tương đương BMW X5, nhưng giá chỉ bằng một nửa”, một nhà sưu tập xe sang có tiếng tại TP.HCM từng nhận định về chiếc VinFast Lux SA2.0 mà mình sở hữu và lựa chọn sử dụng trên nhiều cung đường khó. Ý kiến của anh đã được nhiều khách hàng đồng tình và công nhận.

Do đó, dù cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ của dịch Covid-19, song năm 2020 vẫn chứng kiến tốc độ chiếm lĩnh thị phần đột phá của VinFast. Chỉ tính riêng 5 tháng gần đây (từ tháng 5 đến tháng 9/2020), đã có hơn 10.000xe VinFast được bán ra thị trường. Đặc biệt, cả 3 mẫu xe VinFast đều dẫn đầu các phân khúc mà mình góp mặt, khẳng định vị thế được ưa chuộngtại thời điểm hiện tại.

Minh Tuấn