Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh vừa tiến bắt giữ 4 cán bộ thuộc Công ty Tuyển than Hòn Gai (Tập đoàn TKV) để điều tra hành vi gian lận trong công tác vận chuyển đá xít thải.

Theo đó, 4 người vừa bị bắt tạm giam gồm Trần Thị Hồng Lan, Trạm trưởng KCS nhà sàng kiêm Phó trưởng phòng KCS; Nguyễn Mạnh Kha, Tổ trưởng tổ kho phân xưởng sàng tuyển; Nguyễn Văn Hạnh, Quản đốc phân xưởng sàng tuyển và Hoàng Ngọc Quyên, lái xe phân xưởng vận tải 3.

Bốn đối tượng trên bị Công an tỉnh Quảng Ninh nghi ngờ có hành vi gian lận trong công tác vận chuyển đá xít thải để hưởng lợi bất chính chi phí vận tải.

Công ty Tuyển than Hòn Gai thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV), hiện quản lý, vận hành các thiết bị, phương tiện, kho than, dây chuyền chế biến than chuyên sâu tại khu vực tại khu vực Cảng Làng Khánh, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Phạm Công