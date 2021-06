Đào Duy Tuấn bị bắt khi tổ chức cho em họ là Đ.D.T., người mắc Covid-19 có mã số bệnh nhân 3051, từng trốn sang Lào rồi nhập cảnh trái phép về Việt Nam.

Đ.D.T. là bệnh nhân mắc Covid-19 có mã số 3051, từng nhập cảnh trái phép sang Lào rồi lại nhập cảnh trái phép về Việt Nam, sau đó làm lây lan dịch bệnh cho nhiều người tại Hải Dương.



Đ.D.T. bị khởi tố, bắt giam và từ lời khai của T., cơ quan Công an TP Hải Dương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Hải Dương, Bộ Công an, Cảnh sát Lào di lý Đào Anh Tuấn (SN 1979), ở khu 4, Phường Nhị Châu, TP Hải Dương, về Việt Nam.

Tuấn được xác định là người tổ chức cho Tùng (em họ Tuấn) trốn sang Lào.

Công an đọc lệnh bắt Đào Duy Tuấn tại Công an phường Nhị Châu, TP Hải Dương



Khi Đ.D.T. nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, mặc dù bản thân đã tiếp xúc với nguồn mang bệnh SARS-CoV-2 ở bên Lào nhưng về Việt Nam, T. không khai báo y tế và không thực hiện việc cách ly.

Hậu quả đã làm lây lan dịch bệnh trên địa bàn TP Hải Dương. Vì vậy, T. bị khởi tố, bắt tạm giam điều tra về tội “làm lây lan dịch bệnh nguy hiểm cho người”.

Còn đối với Đào Anh Tuấn, sau khi hoàn thiện hồ sơ, ngày 22/6/2021, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tuấn về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.

Được biết, Tuấn có 2 tiền án liên quan đến tội “cướp, gây rối trật tự công cộng” vào năm 1996 và tội “trộm cắp tài sản” vào năm 2010. Tuấn mới mãn hạn tù vào tháng 8/2020.

Nguyễn Thu Hằng