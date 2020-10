Đột nhập quán Karaoke Duyên Hải 2 (TP Đông Hà), cơ quan chức năng đã bắt quả tang 29 thanh niên tụ tập sử dụng ma túy.

Tối nay (12/10), tin từ Công an TP Đông Hà, Quảng Trị cho biết, đơn vị đang điều tra và xử lý các trường hợp vi phạm có liên quan đến tụ tập sử dụng ma túy vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 2h sáng, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thượng tá Nguyễn Viết Ánh, Trưởng Công an TP Đông Hà, Công an TP này đã phối hợp với Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị (PK02) bất ngờ đột kích cơ sở Karaoke Duyên Hải 2 (số 50 Bùi Thị Xuân, phường 2).

Công an phát hiện tại 3 phòng hát đang hoạt động có hàng chục nam nữ hát hò, nhảy múa.

Nhóm nam nữ bị bắt quả tang

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ được một số dụng cụ sử dụng trái phép các chất ma túy.

Tang vật thu giữ được

Test nhanh, lực lượng chức năng xác định 29 trường hợp dương tính với các chất ma túy, trong đó có 1 nam nhân viên của cơ sở karaoke này và 28 khách (gồm 20 nam, 8 nữ).

Cụ thể, có 9 trường hợp ở thị xã Quảng Trị, 13 trường hợp ở TP Đông Hà, 2 trường hợp ở huyện Hướng Hóa và 1 người ở huyện Gio Linh, số còn lại sống ở ngoại tỉnh, hiện đang tạm trú tại TP Đông Hà.

Trước đó, vào lúc 23h30’ tối 25/9 tại cơ sở này, Công an TP Đông Hà cũng đã phát hiện 18 trường hợp dương tính với các chất ma túy.

Hiện, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Hương Lài