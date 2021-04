Kẻ gây ra vụ nổ, cướp tài sản ở cửa hàng vàng bạc tại Hải Phòng đã bị bắt. Y chính là hàng xóm với chủ tiệm vàng.

Hôm nay (15/4), Công an quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng cho biết: đối tượng Phạm Anh Vũ (SN 1994, trú tại số 78, phố Hải Triều, P.Quán Toan, Q.Hồng Bàng) vừa bị bắt giữ.

Vũ là kẻ gây ra vụ nổ ở cửa hàng vàng bạc Đức Đệ (số 75, phố Hải Triều, P.Quán Toan) vào ngày 17/3 vừa qua.

Phạm Anh Vũ bị bắt tại chợ Cột Đèn

Đối tượng bị bắt giữ cùng 3 quả nổ và 1 chiếc xe máy cướp được của người dân trên đường chạy trốn.

Theo tài liệu điều tra, vào khoảng 21h ngày 17/3, ông Vũ Văn Tuân (SN 1957, ngụ số nhà 22, Do Nha 2, P. Quán Toan) đến công an phường trình báo về một đối tượng nam giới dùng hung khí đe dọa, khống chế, cướp đi chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 của gia đình.



Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, đối tượng cướp xe máy chính là kẻ gây ra vụ nổ tại tiệm vàng gây hoang mang dư luận vào hồi 19h cùng ngày.

Tang vật là vật nổ mà Vũ đã sử dụng

Trước đó, Phạm Anh Vũ đi bộ đến cửa hàng vàng bạc Đức Đệ do anh Đỗ Thăng Long (SN 1973) làm chủ. Lúc này, trong cửa hàng có anh Long và 3 người khách đến mua vàng.

Đối tượng đã ném 2 vật gây nổ (sau này được xác định là mìn tự chế - P.V) vào trong cửa hàng làm hư hỏng 7 tủ trưng bày vàng bạc, thủng trần nhà, vỡ giàn đèn quảng cáo. Vụ nổ khiến 2 người khách đang mua hàng bị thương.

Sau đó, Vũ bỏ chạy đến đường Do Nha 2, vừa chạy vừa ném vật gây nổ để uy hiếp những người truy đuổi. Vũ còn dùng dao đâm gây thương tích anh Phạm Vũ Bảo Trung (SN 1993, ở ngõ 166 Chùa Hàng, quận Lê Chân) là người tham gia truy đuổi.

Sau đó, Vũ chạy vào nhà ông Vũ Văn Tuân, khống chế và cướp chiếc xe máy Honda AirBlade, BKS: 15C1 – 143.17 đang dựng ở sân để tẩu thoát.



Ngày 19/3, Công an quận Hồng Bàng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, lập chuyên án mang bí số 421B để phá án.

Đến 0h15 phút sáng nay, nguồn tin trinh sát báo về cho biết có 1 nam giới lang thang nhặt ve chai, luôn đeo khẩu trang, đội mũ che kín mặt có đặc điểm nhận dạng giống với Phạm Anh Vũ ở khu vực quận Lê Chân.

Chiếc xe bị Vũ vứt xuống sông sau khi cướp được

Tổ công tác công an quận đã bí mật áp sát, bắt giữ Phạm Anh Vũ khi hắn vừa tới chợ Cột Đèn.

Tại cơ quan công an, Vũ khai có thù ghét với chủ cửa hàng vàng bạc Đức Đệ nên đã gây ra vụ nổ. Về nguồn gốc vật liệu nổ, Vũ nói là tự nghiên cứu, chế tạo ra.

Sau khi gây án, đối tượng đã điều khiển xe máy đến khu vực nghĩa trang thôn Tất Xứng, xã An Hồng, huyện An Dương thay quần áo, vứt lại 3 vật liệu nổ.

Hắn tiếp tục chạy xe máy đến khu vực bờ sông thuộc địa phận huyện An Lão rồi đẩy xe máy xuống nước để phi tang.

Nam sinh viên kể phút lao xe truy đuổi kẻ mặc sơ mi trắng cướp tiệm vàng ở Hà Nội Truy đuổi tên cướp tiệm vàng ở phường Mễ Trì (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội), Phan Quốc Huy (22 tuổi, sinh viên năm cuối của một trường cao đẳng) bị đâm vào bả vai, rách màng phổi.



Nguyễn Thu Hằng