Kẻ sát hại người yêu, cướp tài sản rồi lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở tỉnh Hà Nam vừa bị Công an tỉnh Tuyên Quang bắt.

Theo đó, khoảng 14h ngày (12/4), Công an huyện Sơn Dương nhận được thông tin về vụ giết người xảy ra tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Sơn Dương, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh và các đơn vị chức năng triển khai các biện pháp nghiệp vụ, nhanh chóng xác định nạn nhân là chị Ma Thị N. (SN 1988, trú tại thôn Đồng Mà, xã Trung Yên, huyện Sơn Dương) chết do bị siết cổ.

Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, Phòng Cảnh sát hình sự đã tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án truy xét mang bí số 421-G, tập trung rà soát các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân.

Từ đây, mọi nghi vấn đổ dồn vào Nguyễn Văn Thành (SN 1994, trú tại thôn An Ngoại, xã Tiên Hiệp, TP Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) là người yêu của nạn nhân.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam và các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, sử dụng đồng bộ, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ.

Đến 16h ngày 13/4, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Văn Thành đang ở một khách sạn tại TP Phủ Lý. Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang kịp thời khống chế, đưa đối tượng về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Nguyễn Văn Thành đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Cuối năm 2020, Thành và nạn nhân quen biết qua Facebook và nảy sinh tình cảm. Trong quá trình yêu đương, hai bên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn do ghen tuông.

Ngày 9/4, biết tin chị N. sẽ về quê tại xã Trung Yên, huyện Sơn Dương, Thành đã tìm đến đây với mong muốn hàn gắn tình cảm.

Sáng 12/4, tại nhà chị N., Thành ép buộc chị N. quan hệ tình dục, sau đó đôi bên tiếp tục xảy ra cãi cọ do Thành nghi ngờ nạn nhân yêu người khác. Khi mâu thuẫn đến đỉnh điểm, Thành dùng tay siết cổ nạn nhân đến chết, lục lọi đồ đạc lấy hơn 31,2 triệu đồng của nạn nhân rồi khoá cửa nhà bỏ trốn.

Chỉ trong vòng 26 giờ đồng hồ, ban chuyên án đã truy tìm thành công đối tượng hiếp dâm, giết người, cướp tài sản.

