Ngày 30/12, đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan ANĐT công an tỉnh vừa khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép, liên quan đến bệnh nhân 1440.