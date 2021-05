Chiều 21/5, Công an Bình Thuận cho hay, đường dây này cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu tại Bình Thuận khoảng hơn 1 triệu lít xăng dầu giả mỗi tháng.

Công an Bình Thuận đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc tàng trữ, sản xuất xăng dầu giả quy mô lớn tại huyện Hàm Tân.

Trong quá trình kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy, Công an Bình Thuận phát hiện một doanh nghiệp có dấu hiện sản xuất xăng dầu giả. Chuyên án điều tra vụ việc này được thiết lập do Đại tá Phạm Thật - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận làm trưởng ban.

Lực lượng chức năng bao vây kho xăng dầu của ông Nguyễn Huy Đạt

Chiều tối ngày 20/5, lực lượng chức năng của Công an Bình Thuận bất ngờ bao vây, kiểm tra kho xăng dầu của ông Nguyễn Huy Đạt (50 tuổi, trú tại phường Linh Trung, TP Thủ Đức, TP.HCM) tại thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân và phát hiện có trên 13.000 lít xăng, 2.000 lít dầu và khoảng 7.000 lít dung môi không có hoá đơn, chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Cùng thời điểm trên, một tổ công tác khác của Công an Bình Thuận đã khám xét và bắt khẩn cấp ông Nguyễn Huy Đạt và vợ là bà Lê Thị Yến Nhi tại nơi ở của vợ chồng ông Đạt tại thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân.

Được biết, qua theo dõi và điều tra ban đầu, vợ chồng ông Đạt đã dùng dùng nhiều thủ đoạn như mua dung môi về pha chế thành xăng giả, mua dầu đã pha chế kém chất lượng để đưa ra thị trường. Ngoài ra, còn "rút ruột" các xe bồn chứa xăng, bơm dung môi vào thay thế.

Ông Nguyễn Huy Đạt chứng kiến cơ quan điều tra thu giữ tang vật

Đường dây xăng dầu giả của vợ chồng ông Đạt đã cung cấp cho các cửa hàng xăng dầu tại Bình Thuận khoảng hơn 1 triệu lít/tháng trong thời gian dài và thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Phong tỏa cây xăng, bắt chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai Mở rộng điều tra chuyên án làm giả, buôn lậu xăng “khủng” ở Đồng Nai, công an tiếp tục khám xét một cơ sở kinh doanh xăng dầu, bắt khẩn cấp chủ doanh nghiệp.

Lê Huân