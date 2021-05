Giả danh công an, bà Phương hứa chạy án cho người khác. Khi bà yêu cầu người nhà người này chuyển khoản 75 triệu đồng thì bị Công an TP Vinh (Nghệ An) bắt giữ.

19h ngày 12/5, tại khách sạn Hồng Kông thuộc xã Hưng Lộc, TP Vinh, Nghệ An, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an Thành phố Vinh bắt bà Trần Thị Hà Phương (SN 1996), trú tại xã Yên Sơn, Đô Lương, Nghệ An về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” bằng hình thức giả danh công an lừa “chạy án”.

Bà Trần Thị Hà Phương là người nghiện ma tuý, có 2 tiền án về tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bà Trần Thị Hà Phương

Khi biết ông Trần Trọng Sơn (SN 1985), trú tại khối 8, Thị trấn Hưng Nguyên đang bị cơ quan điều tra Công an TP Vinh tạm giữ về hành vi “tàng trữ trái phép chất ma tuý”, bà Phương liên hệ người nhà ông Sơn, giới thiệu là cán bộ Công an TP Vinh, yêu cầu chuyển khoản 30 triệu đồng sẽ được thả.

Người nhà ông Sơn đã tin tưởng, chuyển 30 triệu cho bà Phương. Sáng 12/5, bà Phương tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 45 triệu đồng.

Người nhà ông Sơn đến Công an TP Vinh để trình báo nội dung sự việc kể trên.

Công an TP Vinh đã nhanh chóng xác minh, phát hiện và bắt giữ bà Phương.

Q.Huy