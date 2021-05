Công an huyện Triệu Phong vừa phát hiện 11 đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trên địa bàn trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Công an huyện Triệu Phong (Quảng Trị) hôm nay (10/5) cho biết, đang điều tra, xử lí nhóm đối tượng tụ tập, sử dụng ma túy vừa được phát hiện trên địa bàn.

Căn phòng nơi công an phát hiện nhóm đối tượng sử dụng ma túy.

Vào lúc 22h ngày 9/5, Công an huyện Triệu Phong phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh đã ập vào quán karaoke Thái Hải (ở xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong) do bà Trần Thị Thanh Hải (SN 1966) làm chủ.

Qua kiểm tra hành chính, cơ quan chức năng phát hiện 11 đối tượng đang tụ tập, sử dụng trái phép ma túy.

Test nhanh, có 9 đối tượng dương tính với chất ma túy.

Nhóm thanh niên tại cơ quan công an.

Được biết, 11 đối tượng này đều là nam, có độ tuổi từ 21 đến 40. Đa số có hộ khẩu ở thị xã Quảng Trị.

Trước đó, do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, tạm dừng các hoạt động đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke (kể cả karaoke lưu động), quán bar, vũ trường, xông hơi, massage, rạp chiếu phim, game online từ 0h ngày 5/5 cho đến khi có thông báo mới để phòng ngừa dịch Covid-19 lây lan trong cộng đồng.

Hương Lài