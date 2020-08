Sáng 30/8, Công an quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Kim Trọng Tín (26 tuổi, trú Hòa Thuận Đông, quận Hải Châu) và Phạm Bá Hào (32 tuổi, trú Hòa Khê, Thanh Khê) về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo điều tra, ngày 9/8, dù đang trong thời gian Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội nhưng Tín, Hào cùng 4 người khác tụ tập vào hát tại phòng VIP 6 của quán karaoke Không Gian Xưa số 402 Điện Biên Phủ.

Khi đang ở phòng hát, Tín rủ mọi người mua ma túy về sử dụng. Tín đã đặt mua 3 viên thuốc lắc, 1 chỉ ketamine trị giá gần 3 triệu đồng để cho mọi người trong nhóm cùng sử dụng. Trong đó, Tín có đưa cho Hào để Hào đưa cho một cô gái khác dùng.

Tối cùng ngày, Đội Cảnh sát Ma túy phối hợp với công an phường Hòa Khê ập vào kiểm tra phòng karaoke này và phát hiện cả 6 người đều dương tính với ma túy.

Công an thu giữ một đĩa trong đó có một số katamine mà nhóm Tín sử dụng dở.

Kiểm tra quán karaoke trên, công an còn phát hiện 2 phòng khác có 15 người dương tính với ma túy.

Công an quận đã đề xuất UBND quận Thanh Khê xử phạt chủ cơ sở quán karaoke số tiền 40 triệu đồng với 2 hành vi là không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp đình chỉ hoạt động theo Chỉ thị 16 và để người khác lợi dụng sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi quản lý.

Ngoài ra, tất cả 24 người tụ tập hát kataoke tại quán còn bị đều xuất xử phạt với mức cao nhất là 10 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam (4 tháng), lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Nguyễn Đức Chung.