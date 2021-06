Phạm Văn Việt bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi dùng đinh ba gây thương tích cho Phó Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương).

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng ông Phạm Văn Việt. Ông Việt là người dùng đinh ba tấn công Thượng tá Vũ Đình Hùng.

Trước đó, ngày 21/5, Công an huyện Tứ Kỳ đã khống chế, bắt giữ đối tượng Phạm Văn Việt, SN 1980, ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ vì có hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Phạm Văn Việt



Việt từng có tiền án về tội giết người, gây rối trật tự công cộng. Sau khi mãn hạn tù năm 2003, đối tượng này về địa phương và thường có những hành vi côn đồ, hung hãn đối với người dân.



Theo lãnh đạo Công an huyện Tứ Kỳ, ngày 18/5, Việt đã dùng thuổng sắt gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Tiếp, ông Nguyễn Văn Năm và ông Đoàn Văn Phú đều ở thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ.

Đặc biệt trong những ngày chuẩn bị diễn ra bầu cử, đối tượng này còn có hành vi đe dọa khi người dân địa phương tập trung đi bầu cử, khiến dư luận bức xúc.



Sau khi nhận được phản ánh của nhân dân, sáng 21/5, Công an huyện Tứ Kỳ đã cử cán bộ đến nhà triệu tập Việt lên cơ quan công an làm việc. Khoảng 11h30 cùng ngày, khi công an đến nhà, Việt đã sử dụng dao, đinh ba, tuýp sắt, phóng lợn quyết liệt chống trả lực lượng thi hành nhiệm vụ, gây thương tích cho Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ.

Đối tượng bị bắt cùng nhiều hung khí thu giữ được tại nhà

Thượng tá Lê Minh Hoàn, Trưởng Công an huyện Tứ Kỳ cho biết, công an đã trấn áp, cắt khóa cửa và khống chế bắt giữ đối tượng, đồng thời thu giữ toàn bộ hung khí nguy hiểm trong nhà của đối tượng để phục vụ điều tra.

Phó Công an huyện ở Hải Dương bị thương khi xử lý đối tượng đánh dân Thượng tá Vũ Đình Hùng, Phó Công an huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) bị một đối tượng vi phạm dùng cây đinh ba gây thương tích khi đang làm nhiệm vụ.

Nguyễn Thu Hằng