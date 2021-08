Cơ quan chức năng tạm giữ số tài sản lớn của bị can Hồ Hữu Hòa trong vụ Phan Văn Anh Vũ hối lộ cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Nguyễn Duy Linh. Tuy nhiên nguồn gốc số tài sản này chưa thể làm rõ.

Cáo trạng của VKSND Tối cao liệt kê khối tài sản mà cơ quan chức năng đã tạm giữ của bị can Hồ Hữu Hòa trong vụ Phan Văn Anh Vũ hối lộ cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo Nguyễn Duy Linh.

Theo đó, Hòa bị tạm giữ hơn 4,2 tỷ đồng; hơn 785 ngàn USD; 1,1 triệu yên Nhật; 7.671 SGD; 18.290 Euro; 48 nhẫn vàng; 8 miếng vàng; 24 tờ tiền ngoại tệ các loại; 1 vật trang trí làm bằng ngà voi; 1 sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng cùng một số đồ vật khác.

Theo bản kết luận điều tra trước đó, Hòa khai, số tiền trong sổ tiết kiệm 10 tỷ đồng có 1 tỷ đồng là tiền của bị can, còn lại 9 tỷ đồng được bố đẻ là ông Hồ Hữu Hoàng đưa cho vào khoảng cuối năm 2018, đầu năm 2019.

Về số tiền 9 tỷ đồng đưa cho Hòa, ông Hồ Hữu Hoàng khai, có nguồn gốc do kinh doanh, buôn bán nhiều năm là do nhiều lần được mẹ đẻ là bà Đoàn Thị Ái cho tiền vàng.

Do bà Ái đã chết, chỉ có lời khai của Hòa và ông Hoàng nên CQĐT không có căn cứ để điều tra, làm rõ.

Đối với số tiền hơn 4 tỷ đồng, thầy phong thủy khai có được số tiền này do được lãi khi mua bán nhà và được bà nội cho. Ngoài ra, tiền này có được còn do một số cá nhân cho Hòa sau khi bị can chia sẻ về tâm linh.

Đối với số tiền hơn 785 ngàn USD, bị can Hòa khai, có hơn 30 ngàn USD do sử dụng tiền Việt Nam trao đổi lấy tiền ngoại tệ để đi du lịch.

300 ngàn USD trong số trên là do chị của Hòa đưa cho vào năm 2018. Số còn lại do bị can mua bán các loại tranh ảnh, đồ cổ hoặc được nhiều người mừng tuổi hoặc được nhiều người đưa tiền để tổ chức hoạt động trung tâm trẻ mồ côi sau khi Hòa chia sẻ về phong thủy...

Nhưng bị can không khai được cụ thể địa chỉ cửa hàng trao đổi ngoại tệ, thông tin của những người mừng tuổi và đưa tiền tổ chức hoạt động trung tâm trẻ mồ côi, giao dịch mua bán đồ cổ nên không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Vẫn theo lời khai của Hòa, bị can có được số ngoại tệ 1,1 triệu yên Nhật; 7.671 SGD; 18.290 Euro từ việc giao dịch mua bán tranh ảnh, đồ cổ với nhiều cá nhân hoặc dùng tiền Việt (Hòa được bà nội cho với tổng số tiền khoảng 24 tỷ đồng) trao đổi lấy tiền ngoại tệ với người khác để dùng đi du lịch nước ngoài từ năm 2012- 2018.

Do bà Ái đã chết, Hòa không khai rõ được địa điểm và thông tin những người mà Hòa mua bán tranh, ảnh, đồ cổ, trao đổi tiền Việt Nam lấy ngoại tệ nên CQĐT không có căn cứ để điều tra làm rõ.

Vật trang trí bằng ngà voi Hòa khai lấy tại nhà thờ dòng họ của gia đình ở Quỳnh Lưu, Nghệ An vào khoảng năm 2004.

Ngày 3/12/2019, sau khi CQĐT Bộ Công an xác định lời khai trên của Hòa là không đúng sự thật, bị can thay đổi lời khai cho rằng, được bà nội tặng sinh nhật và không biết đó là ngà voi.

Do bà nội Hòa đã chết, chỉ có duy nhất lời khai của bị can nên CQĐT không có căn cứ để điều tra, làm rõ.

Đề nghị Bộ CA xử lý cán bộ trung gian đưa, nhận quà cho ông Nguyễn Duy Linh Trong vụ án cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục tình báo (Bộ Công an) Nguyễn Duy Linh nhận hối lộ, CQĐT xác định một số người trung gian giúp Phan Văn Anh Vũ đưa hối lộ cho ông Linh, trong đó có cả cán bộ công an.

T.Nhung