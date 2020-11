Lực lượng Biên phòng và Hải quan Nghệ An vừa thu giữ 100kg ma túy đá tại biên giới do một nhóm đối tượng bỏ lại.

Khoảng 17h30 ngày 4/11, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức tuần tra, kiểm soát đoạn biên giới gần cột mốc 462 (huyện Thanh Chương, Nghệ An).

Quá trình tuần tra, lực lượng chức năng phát hiện một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành truy đuổi.

Tuy nhiên, lợi dụng địa hình rừng núi hiểm trở, thời tiết xấu nên các đối tượng này trốn thoát qua biên giới.

Kiểm tra cách cột mốc 462 khoảng 150m, các chiến sĩ phát hiện có 4 bao tải, bên trong chứa khoảng 100kg ma túy dạng đá.

Toàn bộ tang vật sau đó được đưa về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy.

Hiện cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, truy bắt các đối tượng.

Phạm Tâm - Quốc Huy

Sáng 6/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 4 đối tượng trong vụ vận chuyển 51kg vàng từ Campuchia về Việt Nam.