Từ triệt phá đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh quy mô 8.400 tỷ đồng, kết quả điều tra ban đầu xác định người cầm đầu là giám đốc 3 công ty.

Kết quả đấu tranh xác định, người cầm đầu đường dây này là ông Nguyễn Xuân Tiến (SN 1970), biệt hiệu là "Thắng Sơn", trú tại phường Lộc Vượng, TP Nam Định, là giám đốc 3 công ty (Công ty TNHH Mạnh Thắng, Công ty cổ phần MD Quốc tế, Công ty taxi Hoàng Sa). Người này núp bóng doanh nghiệp, tổ chức điều hành đường dây cá động bóng đá liên tỉnh.

Trước đó, ngày 25/12, Công an Thái Bình đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ chia thành 16 tổ công tác khám xét khẩn cấp nơi ở, nơi làm việc, đồng thời triệu tập các đối tượng trong đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô hơn 8.400 tỷ đồng.

Tang vật vụ án thu giữ gồm 7 xe ô tô các loại (trong đó có 2 xe sang hiệu Porsche và BMW, biển số đẹp), 5 bộ máy vi tính, 2 máy tính bảng, 12 điện thoại di động các lọai, 8 thiết bị phát Wifi, 3 két sắt (đã niêm phong), 1 khẩu súng săn, 20 đao kiếm các loại…

Cơ quan công an đã triệu tập những trường hợp liên quan trong đường dây về trụ sở Công an Thái Bình để đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội.

Đường dây cá độ bóng đá liên tỉnh có quy mô 8.400 tỷ đồng

Theo kết quả đấu tranh xác định, ông Nguyễn Xuân Tiến là người quản lý tài khoản gọi là "Siêu tổng đại lý", từ đó chia nhỏ thành các tài khoản cho các đàn em quản lý. Tiếp đó, các tài khoản tiếp tục được chia nhỏ thành nhiều tài khoản cho các con bạc tham gia đánh bạc (còn gọi là Member).

Người tham gia đánh bạc sẽ dùng điểm trong tài khoản trên trang web cá cược để đánh bạc, giá trị của 1 điểm (YEN), có giá trị từ 7.000 đồng đến 100.000 đồng tùy theo quy ước.

Tang vật thu giữ trong vụ án

Qua mỗi tài khoản, giá trị điểm lại được quy ước tăng lên, Nguyễn Xuân Tiến cùng các tổng đại lý và đại lý sẽ hưởng số chênh lệch tăng đó. Khi các tài khoản được tạo ra, các con bạc sử dụng tài khoản cá độ bóng đá để đăng nhập vào trang web https://bong88.com, thực hiện hành vi cá độ của mình.

Các đối tượng đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá hoạt động rất tinh vi, hoàn toàn trên môi trường mạng. Trang web phục vụ cho cá cược có máy chủ đặt ở nước ngoài nên gây ra nhiều khó khăn rất vất vả cho ban chuyên án.

Trong vòng hơn 1 tháng, các trinh sát, điều tra viên Công an TP Thái Bình đã phải "truy vết" nhiều địa chỉ và tài khoản. Hầu hết các trận bóng cá cược lớn đều diễn ra vào đêm khuya, rạng sáng nên nhiều đêm trinh sát thức trắng bên chiếc máy tính.

Đối tượng Nguyễn Xuân Tiến

Đường dây bóng đá do ông Nguyễn Xuân Tiến cầm đầu hoạt động từ tháng 9/2019 đến nay với quy mô đặc biệt lớn, tổng số tiền các đối tượng giao dịch cá cược qua đường dây lên đến hơn 8.400 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 28/12, Cơ quan CSĐT-CATP Thái Bình đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Xuân Tiến và 9 đối tượng khác trong đường dây.

Trước đó, qua công tác trinh sát, Công an TP Thái Bình phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Đoàn, sinh năm 1988, trú tại phường Quang Trung (TP Thái Bình) và Lại Đăng Thắng, sinh năm 1987, trú tại thôn Khê Kiều, xã Minh Khai (huyện Vũ Thư) có biểu hiện đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, móc nối với các đối tượng ở tỉnh Nam Định và một số địa phương khác với quy mô đặc biệt lớn. Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an TP Thái Bình xác lập chuyên án trinh sát để đấu tranh triệt xóa đường dây trên.

Quá trình xác minh, ban chuyên án nhận định đối tượng cầm đầu đường dây đều ở tỉnh Nam Định, vì vậy việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với tinh thần tấn công trấn áp tội phạm đến cùng, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Công an tỉnh, sự cố gắng nỗ lực quyết tâm của cán bộ chiến sĩ trinh sát, Ban chuyên án đã "dựng" được đường dây đánh bạc cá độ bóng đá liên tỉnh.

Đây là đường dây đánh bạc đặc biệt lớn, liên quan đến nhiều đối tượng ở Thái Bình, Nam Định và các địa phương khác. Vì vậy lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã trực tiếp chỉ đạo ban chuyên án và yêu cầu phải quyết tâm đấu tranh làm rõ, bắt giữ từ đối tượng cầm đầu đến chân rết cuối cùng của đường dây cá độ; phải vừa đảm bảo phòng chống dịch vừa đáp ứng công tác nghiệp vụ công an, an toàn cho lực lượng phá án vì đối tượng cầm đầu rất manh động, có sử dụng vũ khí nóng thường xuyên mang theo trên người.

Việc triệt phá thành công chuyên án này được dư luận đồng tình, ủng hộ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đặc biệt trong thời điểm Tết Nguyên Đán Nhâm Dần đang cận kề.

Chuyên án thành công thể hiện sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Thái Bình và thể hiện quyết tâm đấu tranh không khoan nhượng đối với mọi loại tội phạm của “lính hình sự” Công an TP Thái Bình.

Hiện, Công an tỉnh Thái Bình đang chỉ đạo Công an TP Thái Bình tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, thu hồi tài sản, truy bắt các đối tượng khác liên quan.

Bóc gỡ đường dây cá độ bóng đá nghìn tỷ ở Nghệ An Đến ngày 16/6/2021, Công an Thành phố Vinh (Nghệ An) đã truy bắt thành công 14 đối tượng trong đường dây đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá lên đến 1.000 tỉ đồng.

Kiên Trung