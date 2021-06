Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an huyện Thanh Oai bắt nhóm đối tượng chuyên cướp của shipper tại khu đô thị Thanh Hà.

Ngày 11/6, lãnh đạo Công an Thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa phối hợp với Công an huyện Thanh Oai bắt giữ nhóm đối tượng thực hiện vụ cướp giật tài sản của shipper tại khu đô thị Thanh Hà (xã Cự Khê, huyện Thanh Oai).

Hai đối tượng trong nhóm cướp

Theo tài liệu điều tra, khoảng 12h50’ ngày 30/5, anh P.V.K (SN 2001, làm nhân viên giao hàng) đang chờ người xuống nhận tại tòa B1.3 LK9 22 khu đô thị Thanh Hà thì có 2 nam thanh niên đến hỏi đường. Lúc này, một đối tượng giật chiếc điện thoại của anh K rồi lên xe máy bỏ chạy. Phát hiện sự việc, người dân đã hỗ trợ truy đuổi 2 tên cướp và báo cho cơ quan công an đến xác minh vụ việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP đã phối hợp với Công an huyện Thanh Oai và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng gây án.

Sau 1 tuần khẩn trương điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP và Công an huyện Thanh Oai đã bắt giữ 2 đối tượng là Trần Văn Nam (SN 1992) và Lê Văn Cường (SN 1989) cùng trú tại xã Thọ Xuân, huyện Đan Phượng. Mở rộng điều tra, cơ quan Công an tiếp tục bắt giữ thêm đồng phạm là Nguyễn Quang Tùng (SN 1990; trú tại ngõ 31 Hào Nam, Đống Đa).

Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã thực hiện 6 vụ cướp giật tài sản ở Hà Nội.

Các lực lượng chức năng Công an Thành phố đang tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng.

Quyết Nguyễn