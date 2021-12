Hàng chục khẩu súng tự chế, nòng súng, đạn quân dụng và thuốc nổ được Công an tỉnh Cao Bằng thu hồi nhờ công tác tuyên truyền, vận động khéo léo.

Xác định công tác vận động, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong nhân dân là cấp thiết, có vai trò đặc biệt quan trọng trong đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, thời gian qua, Công an huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng triển khai nhiều giải pháp, cách làm hay góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ.

Thượng tá Lương Xuân Hảo, Trưởng Công an huyện Nguyên Bình cho biết: Toàn huyện có 17 xã, thị trấn, đời sống kinh tế, văn hóa - xã hội còn nhiều khó khăn. Với tập quán, thói quen của đồng bào dân tộc Dao, H’Mông… thường sử dụng các loại vũ khí tự chế để săn bắn, bảo vệ mùa màng.

Công an tỉnh Cao Bằng thu hồi vũ khí, vật liệu nổ

Theo Thượng tá Hảo, Công an huyện chỉ đạo quyết liệt các đội nghiệp vụ, công an các xã tăng cường bám cơ sở, tiến hành rà soát, phân loại các nhóm đối tượng nhằm quản lý chặt chẽ, thu hồi có hiệu quả các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ từ nhân dân. Qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật liên quan.

Công an huyện Nguyên Bình tích cực tham mưu chính quyền các cấp các chương trình, kế hoạch nhằm kịp thời chỉ đạo, triển khai thực hiện. Tăng cường công tác phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở, ban, ngành, đoàn thể mở đợt cao điểm tổng kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của mỗi cơ quan, tổ chức trên địa bàn đối với công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Năm 2021, Công an huyện tham mưu UBND huyện tổ chức phát động tập trung phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại 2 xã Vũ Minh, Hoa Thám, trong đó, xác định công tác vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là nội dung quan trọng. Thông qua phát động, Công an huyện tổ chức tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Vận động nhân dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế, đặc biệt là súng kíp, súng hơi, súng cồn... Kết quả, vận động thu hồi 34 khẩu súng tự chế các loại, 12 nòng súng, 2 linh kiện lắp ráp súng, 40 viên đạn quân dụng, 450g thuốc nổ, 8 kích điện.

Theo Công an huyện Nguyên Bình, thời gian tới, đơn vị tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết và chấp hành nghiêm túc.

Tăng cường công tác vận động thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép. Ngăn chặn các hành vi chế tạo, sử dụng các loại súng săn, súng tự chế trái phép. Đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

Được biết, việc thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ là một trong những nhiệm vụ được Công an tỉnh Cao Bằng ưu tiên thực hiện trên phạm vi toàn tỉnh. Đặc biệt tại các huyện vùng sâu, vùng xa có điều kiện kinh tế khó khăn, thói quen của đồng bảo dân tộc thiểu số thường làm súng tự chế để săn bắn.

Hà An