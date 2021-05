Vì tổ cấp căn cước công dân không ưu tiên cho đội bóng mà vị chủ tịch xã muốn, vị này đã ngắt điện cản trở công an làm việc.

Tối nay (21/5), Công an tỉnh Nam Định thông tin, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Mạnh Cường, nguyên Chủ tịch UBND xã Giao Yến, huyện Giao Thủy để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.



Tối 30/4, Tổ công tác cấp căn cước công dân (CCCD) lưu động Công an huyện Giao Thủy tiến hành cấp CCCD cho nhân dân tại Nhà văn hóa xã Giao Yến.



Khoảng 23h đêm cùng ngày, ông Trần Mạnh Cường, Chủ tịch UBND xã Giao Yến tới nhà văn hóa xã với biểu hiện say rượu, tuyên bố không cho tổ công tác tiếp tục cấp CCCD nữa.

Sau đó, ông Cường tự ý ngắt Aptomat làm mất điện toàn bộ khu vực nhà văn hóa, khiến hoạt động cấp CCCD phải phải dừng lại. Việc làm của ông Cường khiến người dân đang chờ được làm thủ tục cấp CCCD bức xúc.

Sáng hôm sau, lãnh đạo UBND huyện, Công an huyện Giao Thủy xuống xã Giao Yến làm việc thì điện mới được đóng lại và việc cấp CCCD cho người dân được tiếp tục.



Nguyên nhân sự việc là trước đó, ông Cường có đề nghị tổ công tác ưu tiên làm thủ tục cấp CCCD trước cho một số người trong đội bóng đá của xã Giao Yến.

Tuy nhiên, vì việc cấp CCCD phải tuân thủ quy định, tôn trọng người dân đến làm nên tổ công tác không chấp thuận đề nghị này.

Hành vi của ông Cường đã bị lập hồ sơ chuyển lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nam Định để xử lý.

Sau vi phạm, ông Cường đã bị tổ chức đình chỉ công tác Đảng, miễn nhiệm chức Chủ tịch UBND xã Giao Yến.

Nguyễn Thu Hằng