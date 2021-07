Hai cha con Thiện “Soi” cho nhiều người vay hàng trăm tỷ đồng, với lãi suất cao gấp 5 lần theo quy định pháp luật, thu lợi bất chính số tiền hơn 98 tỷ đồng.

Hôm nay (2/7), Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, đã chuyển kết luận điều tra và toàn bộ hồ sơ vụ án đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Lê Thái Thiện (tên gọi khác Thiện “Soi”, 56 tuổi) và Lê Thái Phong (con trai ông Thiện - 29 tuổi, cùng trú thôn Láng Cát, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ) về hai tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” và “Rửa tiền”.

Bị can Lê Thái Thiện làm việc với cơ quan điều tra

Theo kết luận điều tra, vào tháng 8/2020, Công an Thị xã Phú Mỹ nhận được tin tố giác về tội phạm của ông L.N.T. (SN 1980, trú tại Thị xã Phú Mỹ) tố cáo ông Lê Thái Thiện có hành vi cho vay nặng lãi.

Nội dung tố cáo, vào tháng 3/2017, ông T. do thiếu vốn đầu tư làm ăn nên tìm đến ông Thiện vay tiền với lãi suất 3.500 đồng/1 triệu/1 ngày (tức 10,5%/tháng). Theo thỏa thuận, cứ 10 ngày sẽ thanh toán tiền lãi 1 lần, nếu đến hẹn chưa trả thì ông Thiện sẽ yêu cầu ông T. viết giấy vay tiền và cộng lãi vào gốc.

Trong quá trình vay, do ông T. không còn khả năng chi trả do lãi suất phát sinh quá cao, nên phải “gán nợ” cho ông Thiện 4 thửa đất tại Thị xã Phú Mỹ, để cấn trừ 110 tỷ đồng gồm cả vỗn lẫn lãi.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định, cũng với thủ đoạn tương tự, ông Lê Thái Thiện đã cho nhiều người khác vay tiền, sau khi người vay mất khả năng chi trả thì yêu cầu “gán nợ” nhà, đất…

Bị can Lê Thái Phong, con trai ông Thiện

Như trường hợp của vợ chồng ông N.V.X. vay của ông Thiện 42,8 tỷ đồng, thời gian đầu vẫn trả lãi bình thường, nhưng sau đó mất khả năng chi trả nên phải sang nhượng một số bất động sản để trừ đi số nợ cả gốc, lẫn lãi lên đến 51,8 tỷ đồng.

Cho vay 324 tỷ đồng, thu lời bất chính 98 tỷ đồng

Trong vụ án này, cơ quan công an xác định có tổng cộng 9 người tố cáo ông Thiện với tổng số tiền cho vay hơn 324 tỷ đồng. Những người này đã trả được cho ông Thiện 279 tỷ đồng tiền gốc và hơn 122 tỷ đồng tiền lãi.

Tổng số tiền mà ông Thiện thu lời bất chính từ hoạt động cho vay là hơn 98 tỷ đồng.

Để giúp sức cho hành vi của ông Thiện, Lê Thái Phong (con trai ông Thiện) có nhiệm vụ hỗ trợ, đứng tên các hợp đồng vay vốn và chịu trách nhiệm thu hồi nợ. Ngoài ra, bản thân Phong cũng thực hiện hành vi cho vay lãi nặng với 23 người, thu lợi bất chính số tiền hơn 493 triệu đồng.

Ngôi biệt thự “dát vàng” nguy nga của ông Thiện trên QL51, xã Tân Hải, Thị xã Phú Mỹ

Về hành vi “Rửa tiền”, cơ quan điều tra xác định, trong quá trình cho vay, sau khi người vay không đủ khả năng chi trả, ông Thiện sẽ yêu cầu trả bằng các bất động sản và dùng số tiền thu lợi bất chính hợp thức hoá thành các tài sản như đất đai, nhà cửa và các tài sản khác bằng các giao dịch hợp pháp, với số tiền hơn 59 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án “cha con Thiện Soi”, ngày 7/4/2021, Công an Thị xã Phú Mỹ đã khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Lâm Thị Thu Trà (47 tuổi, vợ diễn viên nổi tiếng K.Q) và Đặng Thị Tuyết Lan (55 tuổi, cùng trú tại TP Vũng Tàu) về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Sau đó, bị can đối với Lâm Thị Thu Trà bị khởi tố bổ sung thêm tội “Rửa tiền”.

Cơ quan điều tra xác định, bị can Trà và Lan có hành vi cho ông Thiện vay nặng lãi. Cụ thể, quá trình đi cho vay, ông Thiện đã vay lại tiền từ Trà và Lan nhiều lần với số tiền 9,5 tỷ đồng, lãi suất 3.000 đồng/1 triệu/ngày, tức là 109,5%/năm, gấp hơn 5 lần theo quy định về lãi suất cho vay theo quy định.

Vụ án này sẽ được tách ra thành một vụ án khác, đang được điều tra mở rộng.

