Sau khi uống rượu về, Dên mâu thuẫn với gia đình và dùng dao đâm con gái 3 tuổi tử vong.

Chiều nay (13/6), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố bị can đối với Hồ Văn Dên (28 tuổi, ở xã Trà Cang, huyện Nam Trà My) về tội giết người.

Theo điều tra ban đầu, tối 10/6, sau khi ống rượu về Dên xảy ra mâu thuẫn với gia đình. Bực tức, Dên dùng dao đâm con gái là H.T.A. (3 tuổi) khiến bé tử vong tại chỗ.

Hồ Văn Dên

Sau khi gây án, Dên dùng dao đâm vào ngực tự tử nhưng được gia đình và người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Nhận tin báo, Công an huyện Nam Trà My phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Nam khám nghiệm hiện trường, làm rõ vụ án.

