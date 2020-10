Công an quận 3, TP.HCM xác nhận, ngày 1/10 đang tạm giữ hình sự Chu Thị Thuý An (SN 1978, ngụ quận Bình Tân) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Như đã thông tin, những ngày qua trên mạng xã hội đã chia sẻ đoạn clip người mẹ xúi con trộm tiền của bà cụ bán cà phê vỉa hè.

Đoạn clip mô tả, người mẹ chở con đến điểm bán hàng tạp hoá vỉa hè để mua ly cà phê. Lợi dụng lúc bà cụ đang lấy đá bỏ vào ly cà phê thì người mẹ ngồi trên xe xúi con trai xuống trộm túi nilong đựng tiền của bà cụ và rời đi.

Khi xác định vụ việc xảy ra tại hẻm 420 đường Lê Văn Sỹ (phường 14, quận 3), công an vào cuộc điều tra.

Từ cơ sở xác minh ban đầu, Công an phường 14 đã chuyển giao hồ sơ cho Công an quận 3 truy xét.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, chiều 30/9 trinh sát Công an quận 3 đã ập vào 1 khách sạn ở phường Bình Hưng Hoà B., quận Bình Tân bắt giữ nghi can Chu Thị Thuý An.

Thời điểm này, An đang phê ma tuý cùng chồng. Bé trai được xác định là cháu T.T.P (SN 2001) được đưa về trụ sở Công an.

Tại cơ quan công an An khai, cháu P. là cháu của chồng, chứ không phải con ruột. Vợ chồng An nhận cháu P. làm con nuôi. Vợ chồng An cùng cháu P. thuê phòng khách sạn ở quận Bình Tân để sống.

An khai, chiều 23/9 đã mượn xe của bạn rồi chở cháu P đi lòng vòng. Khi đến hẻm 420 đường Lê Văn Sỹ, An ghé mua cà phê. Thấy bà M. (chủ quán) có đếm tiền rồi bỏ trong bịch nilong nên xúi cháu P. xuống lấy và bỏ đi.

