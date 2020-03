Trong quá trình làm nhiệm vụ, 1 chiến sĩ công an huyện Quế Phong (Nghệ An) bị 2 đối tượng buôn ma túy đâm tử vong.

Chủ tịch UBND huyện Quế Phong (Nghệ An) Lê Văn Giáp chiều nay xác nhận, 1 chiến sỹ công an huyện đã hi sinh trong khi làm nhiệm vụ.

Khoảng 12h trưa nay, tổ trinh sát Công an huyện Quế Phong phát hiện 1 nhóm đối tượng buôn bán ma túy trên địa bàn nên tiến hành vây bắt.

Khi bị công an vây bắt, có 2 đối tượng đã dùng dao chống trả quyết liệt, đâm nhiều nhát khiến một chiến sĩ công an tử vong tại chỗ.

“Chiến sĩ tử vong tên Nghĩa, còn rất trẻ” - ông Giáp nói.

Nhận tin báo, Công an huyện Quế Phong (Công an Nghệ An) đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc, truy bắt các đối tượng gây án.

Phạm Tâm