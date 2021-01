Vạch ra kế hoạch ngoạn mục, các nhóm tội phạm đã chiếm đoạt được tiền tỷ của ngân hàng.

VKSND tỉnh Phú Thọ hoàn tất cáo trạng truy tố 8 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cáo buộc cho rằng, do cần tiền, Nguyễn Lê Thanh Tú (SN 1985, ở TP.HCM) nghĩ ra kế hoạch ngoạn mục để chiếm đoạt tiền từ ngân hàng.

Anh ta thuê và chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho 4 đối tượng khác gồm: Nguyễn Tiến Hùng (SN 1995), Nền Ngọc Tuấn (SN 1996, ở Vũng Tàu), Mạc Đăng Khoa (SN 1991), Phạm Xuân Huy (SN 1990, ở Vĩnh Long) cùng tham gia phi vụ.

Để thực hiện kế hoạch, Tú truy cập internet để lấy thông tin của các công ty trên toàn quốc (tên công ty, địa chỉ, mã số thuế, ngành nghề kinh doanh, người đại diện theo pháp luật).

Sau đó, anh ta liên hệ với một nhân viên ngân hàng quen từ trước là Đoàn Lê Trí Viễn (SN 1992, ở Quảng Nam) để mua thông tin tài khoản của các công ty (số tài khoản, mẫu dấu tròn, mẫu dấu tên chủ doanh nghiệp, mẫu chữ ký của chủ tài khoản và của kế toán trưởng, sao kê tài khoản ngân hàng).

Sau khi mua được thông tin tài khoản nêu trên, Tú đặt mua chứng minh thư, thẻ căn cước giả mang tên giả (nhưng dùng ảnh của các đối tượng trong nhóm của Tú) để mở tài khoản ngân hàng và đặt mua dấu giả để làm các loại giấy tờ giả.

Tú phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm dùng chứng minh nhân dân giả, giấy giới thiệu giả, ủy nhiệm chi giả đến ngân hàng làm thủ tục đề nghị chuyển tiền từ tài khoản của các công ty mà Tú đã mua thông tin tài khoản đến tài khoản mà anh ta đã chỉ đạo các đối tượng sử dụng giấy tờ giả mở tại ngân hàng trước đó để chiếm đoạt.

Với phương thức, thủ đoạn trên, ngày 20/11/2019, Tú cùng đồng bọn lừa đảo, chiếm đoạt được hơn 3,1 tỷ đồng.

Rút tiền ngoạn mục

Trong một diễn biến khác, VKSND TP Hà Nội hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Nam Thắng (SN 1983, ở Đống Đa), Trương Văn Phương (SN 1991, ở Quảng Nam) và Nguyễn Xuân Thủy (SN 1988, ở Thanh Hóa) tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 7/10/2019, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05), Bộ Công an có công văn chuyển cho Công an Hà Nội điều tra vụ việc: Thắng, Phương, Thủy có hành vi dùng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra cho thấy, khoảng đầu năm 2018, Thắng phát hiện “lỗ hổng” trong hệ thống dịch vụ cho khách hàng thanh toán bằng thẻ của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank).

Theo đó, nếu khách hàng dùng thẻ ATM quẹt thẻ để thanh toán tiền qua máy POS (thiết bị điện tử của Vietinbank dùng để thực hiện các giao dịch thẻ tại đơn vị chấp nhận thẻ) và thực hiện ngay việc hủy giao dịch, khi đó tài khoản ATM của khách hàng nhận được khoản tiền hoàn lại, nhưng tài khoản được thanh toán (tài khoản đã đăng ký chấp nhận thẻ POS) vẫn chưa bị thu hồi số tiền đã quẹt thẻ.

Khoảng tháng 7/2018, Thắng bàn với Phương dùng CMND của người khác để mở thẻ ngân hàng, đăng ký kinh doanh, thuê văn phòng và đăng ký sử dụng dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ qua máy POS nhằm chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Trước đó, Phương nhặt được CMND do Công an Đà Nẵng cấp cho anh X. (ở Đà Nẵng). Các bị can dùng CMND của anh X. để mở tài khoản thanh toán mang tên anh X. tại 7 ngân hàng và nạp tiền vào các tài khoản trên để quẹt thẻ thanh toán qua máy POS.

Trong thời gian từ 1-9/2/2019, Thắng đã dùng 7 thẻ ATM mang tên anh X. để quẹt thẻ thanh toán nhiều lần qua máy POS, giao dịch thành công hơn 2,7 tỷ đồng.

Thắng đã chuyển số tiền hơn 1,8 tỷ đồng bằng dịch vụ Internet Banking đến 7 tài khoản mang tên anh X. tại 7 ngân hàng để Phương và Thủy đến các cây ATM rút tiền mặt, chiếm đoạt sử dụng cá nhân.

Ngày 12/2/2019, Vietinbank phát hiện và thu hồi được số tiền còn lại trong tài khoản hộ kinh doanh đăng ký dùng máy POS là hơn 953 triệu đồng.

Tháng 12/2019, các bị can đã bồi thường cho Vietinbank, Chi nhánh Hoàn Kiếm số tiền 1,8 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Cả hai vụ án trên sẽ được đưa ra xét xử trong thời gian tới.

