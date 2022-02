Nhóm đối tượng tạo nhiều trang web, tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia.

Hôm nay (19/2), Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an tỉnh Quảng Ninh đã chủ trì phối hợp với Phòng 6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Bộ Công an triệt phá nhóm đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này với thủ đoạn tinh vi là tạo lập nhiều trang web, rồi tổ chức quảng cáo kêu gọi đầu tư để chiếm đoạt tài sản của người tham gia. Chúng đã lừa đảo hàng nghìn người với số tiền hàng tỷ đồng.

Theo đơn trình báo của chị Lê Tuyết H. (36 tuổi trú tại TP Hạ Long, Quảng Ninh), cuối tháng 11/2021, thông qua mạng xã hội, chị có quen và được một người giới thiệu tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net. Theo như quảng cáo, lợi nhuận thu về cao và đảm bảo an toàn, không những thế, chị H. còn được người này gửi ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó và gửi cho chị H. đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

Chị Lê Thị H. tới trình báo cơ quan công an khi bị lừa đảo

Chị H. cho biết, các gói đầu tư trong trang web cứ đúng 24 giờ tính từ thời điểm mình vào đầu tư thì sẽ được cộng lợi nhuận của gói đầu tư ấy và ngày hôm sau tiền về rất đúng giờ.

Vì tin tưởng thế nên chị H. tiếp tục đầu tư vào gói 1,5 triệu và gói 36 triệu, nhưng khi vào gói 36 triệu thì số tiền lợi nhuận không rút được.

Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai (SN 1983, trú xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái) với vai trò chủ mưu, cầm đầu cùng 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh (SN 1999, trú thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An), Trần Thị Minh (SN 1993), Trần Văn Quân (SN 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái).

Lai là chủ mưu trong vụ án lừa đảo tại Quảng Ninh

Trong vụ án này, Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web. Mạc Văn Lai khai nhận, nếu khách hàng đầu tư nhỏ thì sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ, từ 1 ngày cho đến 5 ngày. Khách hàng lớn đầu tư cũng trả lãi cho khách hàng, còn đến 10 ngày đổ lại là dừng không trả lãi cho khách hàng mà chỉ trả cho khách hàng nhỏ.

Lai sử dụng tài khoản ngân hàng của chính mình sau đó chuyển tiếp sang ngân hàng khác cũng của Lai và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm. Mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu và thấp nhất là 15 triệu, chuyển đi, chuyển lại để lấy lòng tin.

Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư.

Trong số 45 trang web này, 38 trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền. Cơ quan công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web, đồng thời bước đầu xác định được số lượng bị hại là 1.608 người.

Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Mono, Viettelpay từ 12 điện thoại và 3 máy tính thu giữ được, cơ quan công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo. Kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỷ đồng.

Phạm Công