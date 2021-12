Hai vợ chồng ngụy tạo 1 vụ cướp giữa đường gây xôn xao dư luận để trốn đi cai nghiện tập trung.

Công an huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng tối nay (9/12) cho hay, không có vụ cướp xảy ra tại xã Liên Am như phản ánh mà là do “con nghiện” cùng vợ ngụy tạo vụ cướp để trốn đi cai nghiện tập trung.

Sự việc bắt đầu từ đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội do người dân đăng tải vào chiều tối ngày 8/12 có nội dung người đàn ông dí dao vào cổ 1 người phụ nữ giữa đường để khống chế, doạ cướp.

Lực lượng công an huyện Vĩnh Bảo đã có mặt kịp thời để khuyên giải, khống chế người đàn ông, giải nguy cho người phụ nữ.

Tuy nhiên, khi đưa 2 người này về trụ sở thì phát hiện sự việc là một vụ dàn dựng.

Công an khống chế người đàn ông để làm rõ sự việc



Tại cơ quan công an, người chồng khai nhận bản thân là người nghiện ma túy, thuộc diện bắt buộc đưa đi cai nghiện tập trung. Khi công an đến nhà cưỡng chế đưa đi cai nghiện, hai vợ chồng bàn nhau tạo ra vụ cướp để trốn chạy.



Người vợ cầm lái, người chồng ngồi sau với tư thế cầm dao dí vào cổ người vợ, chạy từ huyện Tiên Lãng sang khu vực cánh đồng xã Liên Am, huyện Vĩnh Bảo hòng tẩu thoát thì bị bắt giữ.





Truy tố kẻ nghiện ma túy sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố kẻ nghiện ma túy sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng.

Nguyễn Thu Hằng