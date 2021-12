Trong những năm qua, Công an tỉnh Nam Định luôn chú trọng nâng cao chất lượng công tác dân vận, phục vụ hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh, nhất là trước bối cảnh đại dịch Covid-19.

Bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về tăng cường, đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới và nội dung ký kết giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Công an tỉnh, lực lượng Công an đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành ký kết các kế hoạch, hướng dẫn liên ngành triển khai thực hiện có hiệu quả công tác dân vận.

Trong 5 năm từ 2017 đến nay, quần chúng nhân dân đã cung cấp 8.968 tin có giá trị cho lực lượng Công an phục vụ công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đã giúp người dân nâng cao nhận thức pháp luật, người dân tự giao nộp cho lực lượng Công an: 3 quả bom, 1 quả đạn pháo, 31 lựu đạn, 2 đầu đạn, 12 kíp nổ, 180g thuốc nổ, 153 khẩu súng, 3089 viên đạn các loại, 01 lựu đạn, 428 vũ khí thô sơ, 355 công cụ hỗ trợ.

Việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, biểu dương người tốt, việc tốt được chú trọng.

Cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh ủng hộ đồng bào Miền Trung

Tiếp tục duy trì các mô hình phong trào đang phát huy tác dụng, điển hình như: Trường học văn minh, học sinh thân thiện, không ma túy và bạo lực học đường; An toàn trường học; Camera an ninh; Giáo xứ, giáo họ không có tội phạm, không có ma túy, không có tệ nạn xã hội; Chùa tinh tiến; Thôn, xóm không ma túy và tệ nạn xã hội;

Các phong trào đã từng bước khẳng định chất lượng, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tự giác và tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự tại nơi cư trú, học tập và làm việc.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được tăng cường đẩy mạnh, Công an tỉnh đã xây dựng 52 mô hình, 33 cá nhân điển hình dân vận khéo, trong đó nhiều tập thể, cá nhân được cấp ủy, chính quyền các cấp và Nhân dân ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao.

Tiếp tục hướng về cơ sở, Công an tỉnh đã hoàn thành triển khai bố trí Công an xã chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã đối với 204/204 xã, đạt 100% xã, thị trấn (bố trí tối thiểu 5 Công an chính quy/xã, thị trấn) để “sát dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân”, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết tình hình ngay từ khi mới phát sinh.

Công an tỉnh thực hiện có hiệu quả dự án cấp, sản xuất, quản lý căn cước công dân có gắn chíp điện tử, tỉnh Nam Định là một trong hai địa phương dẫn đầu toàn quốc hoàn thành vượt chỉ tiêu của Chính phủ, Bộ Công an giao, đồng thời đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19.

Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra, động viên cán bộ chiến sỹ thu thập, cấp căn cước công dân

Công tác xã hội, từ thiện của Công an tỉnh được duy trì thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, đa dạng mang đậm chất nhân văn, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa.

Với những hiệu quả mang lại từ công tác dân vận, Công an tỉnh Nam Định đã góp phần tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, tuân thủ nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân, tinh thần đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, phát huy hơn nữa trách nhiệm trong giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Hà An