Ngày 15/2, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) tạm giữ hình sự Nguyễn Hữu Mỹ và Nguyễn Quốc Huy (cùng 46 tuổi, trú phường Hòa Minh) để điều tra về hành vi “chống người thi hành công vụ”.

Trước đó, chiều 14/2, một họ tộc tổ chức họp mặt đầu năm trong nhà thờ trên đường Hoàng Thị Loan (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Trong lúc uống rượu, Mỹ nhớ lại chuyện tranh chấp đất đai trước đây với gia đình bà P.T.K.T (ở cạnh nhà thờ tộc) nên về nhà lấy dao đến chặt một số cây và đòi hành hung bà T. gây mất an ninh trật tự.

Nhận tin báo, Công an phường Hòa Minh đã phân công thiếu tá Lê Tấn Tùng và trung úy Nguyễn Phú Hoàng đến để giải quyết vụ việc thì bị Mỹ chửi bới xúc phạm. Lúc này, vợ của Mỹ ngăn cản và gọi Mỹ về thì ông này xô đẩy, đánh vợ.

Khi trung úy Hoàng can ngăn thì bị Mỹ kéo mũ bảo hiểm, vật ngã xuống đất. Cùng lúc, Nguyễn Quốc Huy xông tới giúp sức, dùng chân đá vào người trung úy Hoàng khiến cán bộ công an này bị thương.

Hồ Giáp

Con trai đánh nhau với cán bộ công an giữa phố, còn người mẹ cầm điện thoại quay lại diễn biến và luôn miệng nói rằng, cán bộ công an say xỉn.