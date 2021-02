Cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách, nhóm đối tượng ở Quảng Nam mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu xe, hành hung tài xế.

Chiều nay (22/2), lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình (Quảng Nam) cho biết, cơ quan điều tra đang làm việc với 3 người dùng dao, mã tấu đe dọa, hành hung tài xế nhà xe An Phát chạy tuyến Gia Lai - Thanh Hóa.

Cụ thể, tài xế Trần Văn M. cùng Lý Ngọc Th. và Nguyễn Đình Ph. (cùng trú xã Bình Trung, huyện Thăng Bình) đã đến công an trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt.

Nhóm đối tượng lao lên xe khách đe dọa, đánh đập tài xế xe An Phát

Theo điều tra ban đầu, khoảng 19h30 tối 20/2, Trần Văn M. điều khiển xe khách mang BKS 43B-045.19 của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng.

Khi đến QL 1A đoạn qua xã Bình An (huyện Thăng Bình), tài xế M. phát hiện hành khách lên xe khách BKS 81F-000.48 của nhà xe An Pháp, do tài xế Đỗ Vũ Mạnh T. (SN 1989, trú Gia Lai) điều khiển.

Cho rằng nhà xe An Phát tranh giành khách, M. đã gọi cho T. mang theo mã tấu và tuýp sắt đến chặn đầu xe rồi hành hung 2 tài xế nhà xe An Phát.

Toàn bộ những hành vi theo kiểu giang hồ của nhóm người xe Kim Liên đã được camera trong xe 81F-000.48 ghi lại.

Nhóm thanh niên mang nộp mã tấu, tuýp sắt tại cơ quan công an

Lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình nói thêm, sau khi làm việc với nhóm người của nhà xe Kim Liên, nếu đủ căn cứ thì đơn vị sẽ tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó, anh Nguyễn Hoàng Ph. - quản lý Công ty TNHH MTV vận tải Nguyễn Hải Phát cho hay, hiện tài xế Vũ Đỗ Mạnh T. (người bị hành hung) đang vào viện kiểm tra.

"Tinh thần anh T. hoảng loạn, đau đầu, buồn nôn và đã vào viện chụp phim", anh P. nói.

Theo anh Ph., nhà xe và nhóm người hành hung tài xế T. chưa liên hệ để xin lỗi hoặc có ý định bồi thường.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Thăng Bình tiếp tục điều tra, làm rõ

Lê Bằng