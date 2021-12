Lê Văn Tuấn (SN 1996, trú khu 6, phường Hà An, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) đã ra đầu thú sau 6 tháng bỏ trốn vì đâm bố vợ.

Hôm nay (22/12), Công an TX Quảng Yên cho biết, đơn vị đang tạm giữ đối tượng Lê Văn Tuấn về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 12/4, tại khu Biểu Nghi, phường Đông Mai, TX Quảng Yên. Do mâu thuẫn gia đình, Tuấn dùng dao lao vào hành hung và đâm ông P.T.Đ. (bố vợ Tuấn) rồi bỏ trốn khỏi địa phương. Công an TX Quảng Yên đã phát lệnh truy nã.

Sau hơn 6 tháng lẩn trốn, được sự vận động của gia đình, đối tượng Tuấn đã ra đầu thú. Vụ việc đang được Công an TX Quảng Yên tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Công

Bị can Nguyễn Văn Hà vừa bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ sau khi dùng dao đâm chết người rồi bỏ trốn.