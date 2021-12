Từ một sinh viên tốt nghiệp loại ưu về ngành tài chính, ngân hàng, Nguyễn Văn An bước vào đời với hành trang sáng lạng trong mắt gia đình, bạn bè. Tuy nhiên, ngã rẽ lớn đã đưa đẩy An sa lầy vào con đường cờ bạc online.

Cuối tháng 8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phúc ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn An (SN 1993, trú xã Liên Mạc, huyện Mê Linh, Hà Nội) về tội Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Trước khi bị khởi tố, vào năm 2016, Nguyễn Văn An tốt nghiệp Đại học liên quan chuyên ngành Tài chính, ngân hàng và xin vào làm nhân viên ngân hàng. Với phong thái tự tin, cách giao tiếp khôn khéo, An đã chiếm được lòng tin của nhiều người thân, bạn bè xung quanh.

Tuy nhiên, trong thời gian công tác tại ngân hàng, An tham gia đánh bạc trên mạng internet. Theo tài liệu điều tra, số tiền An dùng để đánh bạc trong thời gian này lên đến hàng chục triệu, hàng trăm triệu đồng. Có thời điểm, chỉ trong một tuần, số tiền cá cược mà Nguyễn Văn An thực hiện lên đến hơn 2 tỷ đồng.

Nguyễn Văn An làm việc với điều tra viên

Với mục đích chiếm đoạt tiền để phục vụ “máu” cờ bạc, An dùng nhiều thủ đoạn vay mượn loanh quanh để tiếp tục lao vào cuộc đỏ đen với hy vọng gỡ gạc lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, dù kiếm nhiều cách xoay sở nhưng đối tượng này vẫn không thể thoát khỏi vòng xoáy cờ bạc. Từ đây, An bắt đầu lên kế hoạch cho việc dùng chính công việc của mình để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoat tài sản của chính khách hàng của mình.

Cụ thể, vào khoảng đầu tháng 4/2021, chị Phan Thị P., ở xã Đại Đình, huyện Tam Đảo đến ngân hàng vay số tiền 1,2 tỷ đồng lấy vốn kinh doanh. Nguyễn Văn An với vai trò tư vấn đã khuyên chị P. làm hồ sơ vay hạn mức tối đa 1,675 tỷ đồng, ngân hàng sẽ giải ngân trước cho chị Phượng 1,2 tỷ đồng theo yêu cầu, số tiền còn lại sẽ lưu tại ngân hàng mà không phải trả lãi, khi nào chị P. có nhu cầu giải ngân mới tính lãi.

Vì tin tưởng tư vấn của nhân viên ngân hàng Nguyễn Văn An, chị P. đồng ý với phương án An tư vấn. Tuy nhiên, trên thực tế An làm hợp đồng cho chị P. vay 1,675 tỷ đồng và đồng thời làm khế ước nhận nợ cho chị P. ký rút toàn bộ số tiền này. Sau đó, An chuyển cho chị P. số tiền 1,2 tỷ đồng, còn 475 triệu đồng An tự ý giữ lại sử dụng vào việc riêng.

Khoảng đầu tháng 5/2021, chị P. có nhu cầu rút thêm 150 triệu đồng trong hạn mức đã vay nên An chuyển tiếp cho chị Phượng 150 triệu đồng, còn 325 triệu đồng An chiếm đoạt. Đến cuối tháng 5/2021, khi nhận được thông báo lãi tháng của ngân hàng gửi đến, chị P. mới biết đã bị An lừa nên đã làm đơn tố giác đến Cơ quan điều tra.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn An khai đã sử dụng 200 triệu đồng từ số tiền chiếm đoạt của chị P. để trả nợ ngân hàng, còn 125 triệu đồng dùng để đánh bạc. Ngoài chị P., hàng loạt bị hại khác là bị hại trước chiêu trò lừa đảo của Nguyễn Văn An.

Cụ thể, đầu tháng 5/2021, chị Nguyễn Thùy Tr. Trú xã Xuân Hòa, huyện Lập Thạch nhận được đề nghị của An về việc cho y vay 1 tỷ đồng. Vì quen biết từ trước và tin tưởng nên chị Tr. Đồng ý. Sau một thời gian cho vay mà không thấy An trả tiền, chị Tr. lo lắng và nhiều lần yêu cầu An trả tiền nhưng bất thành. Hết cách, chị trình báo đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Văn An dùng toàn bộ số tiền vay của chị Tr. để “nướng” vào xới bạc online và thua sạch.

Chưa dừng lại ở đó, An tiếp tục hỏi vay anh Nguyễn Anh T., ở xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường 1,2 tỷ đồng với lý do để đáo hạn ngân hàng cho khách hàng vay vốn của An.

Cùng làm trong lĩnh vực ngân hàng, anh T. tin tưởng cho An vay tiền. Tuy nhiên, trên thực tế An không sử dụng số tiền này vào mục đích như đã nói với Tuấn mà An dùng 400 triệu đồng để đánh bạc, số tiền còn lại An dùng trả nợ cá nhân rồi bỏ trốn khỏi địa phương.

Quá trình điều tra, xác minh làm rõ vụ việc, cơ quan điều tra gặp nhiều khó khăn khi An bất ngờ biến mất khỏi địa phương. Tuy nhiên, bằng cách vận động, thuyết phục và các biện pháp nghiệp vụ, An đã đến Cơ quan điều tra làm việc, thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội.

Kết quả kiểm tra điện thoại di động của Nguyễn Văn An bước đầu cơ quan điều tra xác định, chỉ trong vòng 1 tuần từ ngày 24/5 đến ngày 31/5, An tham gia đánh bạc trên internet với tổng số tiền hơn 2,6 tỷ đồng. Căn cứ kết quả điều tra và chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra xác định hành vi của Nguyễn Văn An phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Hà An