Sử dụng công nghệ cao để giả mạo cuộc thi 'Giọng hát Việt', 3 đối tượng bị Công an tỉnh Nghệ An bắt giữ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 6/1, nguồn tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, đơn vị này đang tạm giữ 3 đối tượng: Nguyễn Sanh Thời (SN 2002, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế); Phạm Thị Huyền Nhung (SN 2000, trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) và Võ Linh (SN 1997, trú tại tỉnh Quảng Trị) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào đầu tháng 12/2021, Công an Nghệ An nhận được đơn trình báo của nhiều người dân về việc bị đánh cắp tài khoản trên mạng xã hội Facebook. Sau đó, các đối tượng dùng tài khoản đánh cắp để gửi tin nhắn đến người thân, bạn bè nhờ chuyển tiền, vay mượn tiền rồi chiếm đoạt.

Cơ quan Công an nhận định, đây là loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, thủ đoạn rất tinh vi cần phải sớm tập trung điều tra, ngăn chặn, không để tội phạm tiếp tục gây án.

Các đối tượng bị bắt giữ cùng...

... tang vật vụ án

Xác minh từ những bị hại, các chủ Facebook bị đánh cắp thông tin, cơ quan Công an nhận định đây là hành vi lừa đảo chuyên nghiệp, có hệ thống. Nhằm che giấu hành vi phạm tội, các đối tượng dùng nhiều tài khoản ngân hàng để nhận tiền từ những người bị hại.

Một thời gian dài điều tra, Công an Nghệ An xác định đối tượng Nguyễn Sanh Thời là chủ mưu cầm đầu trong vụ án.

Ngày 26/12/2021, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Nghệ An, phối hợp với Công an TP Huế bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Sanh Thời khi đang ở nhà trọ.

Tại đây, lực lượng chức năng đã thu giữ 2 máy tính để bàn, 3 máy tính xách tay, 8 điện thoại di động, 10 thẻ ngân hàng, 23 sim điện thoại di động và 56 triệu đồng tiền mặt. Mở rộng điều tra, Công an bắt khẩn cấp 2 đối tượng: Phạm Thị Huyền Nhung và Võ Linh.

Bước đầu, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, từ đầu năm 2021, các đối tượng này đã tự lập một liên kết (link) có tên miền gần giống với Ban Tổ chức cuộc thi “Giọng hát Việt”, rồi chia sẻ lên mạng xã hội Facebook để kêu gọi bình chọn, với giải thưởng rất hấp dẫn nhằm thu hút nhiều người. Để bình chọn, người dùng phải truy cập vào liên kết được chia sẻ rồi đăng nhập thông tin tài khoản (tên đăng nhập, mật khẩu) rồi mới bình chọn.

Do liên kết có mã độc nên khi người dùng đăng nhập thông tin, các đối tượng đã đánh cắp tài khoản và nhiều thông tin của chủ sở hữu Facebook. Các dữ liệu được lấy cắp, ghép thành video để tạo lòng tin người thân, bạn bè của người chủ tài khoản. Thậm chí, nhiều đoạn clip được dùng thủ thuật khi gọi video để nạn nhân tin tưởng mình là chủ tài khoản.

Từ những thủ đoạn này, từ 11 và 12/2021, các đối tượng đã thực hiện lừa đảo 17 vụ, chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại ở nhiều địa phương trong cả nước như: Nghệ An, Lâm Đồng, Hà Tĩnh, Phú Yên... với số tiền hơn 300 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các tài khoản ngân hàng mà nhóm đối tượng trên sử dụng hoạt động phạm tội có tổng số tiền giao dịch hơn 3 tỷ đồng.

Vụ việc đang được lực lượng Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

Bảo An