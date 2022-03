Công an TP Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa bắt giữ Nguyễn Trung Thành (SN 1975, trú TP Hà Nội) vì giả danh công an, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, ngày 6/2, sau khi giải quyết công việc cá nhân tại huyện Đức Thọ, Nguyễn Trung Thành bắt xe bus xuống TP Hà Tĩnh chơi. Tại đây, Thành nảy sinh ý định vờ vẫy xe taxi để tiếp cận tài xế, nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Khoảng 12h cùng ngày, Thành vẫy taxi do anh H. điều khiển và yêu cầu chở đi Diễn Châu (Nghệ An). Khi taxi vừa chạy được một đoạn, Thành yêu cầu tài xế chở đến Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh để đón bạn.

Trên đường đi, nghe anh H. kể về việc vừa bị CSGT xử phạt, Thành đã tự giới thiệu mình là công an, bày tỏ ý muốn giúp anh H. xin thoát phạt, nhằm mục đích để cho anh H. tin tưởng, thuận lợi trong việc tiếp cận chiếm đoạt tài sản.

Nguyễn Trung Thành tại cơ quan điều tra (Ảnh công an cung cấp)

Khi đến Phòng CSGT, Thành nói điện thoại của mình hết pin và mượn điện thoại của anh H. để gọi bạn. Vì tin tưởng nên anh H. đưa điện thoại trị giá 6 triệu đồng cho Thành mượn.

Sau đó, Thành yêu cầu tài xế đến Công an TP Hà Tĩnh đón bạn cho Thành, còn điện thoại thì cho Thành mượn để liên lạc với người bạn còn lại ở Phòng CSGT. Lúc nào anh H. quay lại thì sẽ cùng đi ra Viện KSND huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Tin lời Thành nói, nên anh H. để điện thoại cho Thành sử dụng rồi điều khiển ô tô đến Công an TP đón người. Tuy nhiên khi đến Công an TP Hà Tĩnh thì anh H. không tìm thấy người bạn như lời Thành nói.

Biết mình bị lừa, anh H. đã đến trình báo lực lượng chức năng. Đến ngày 15/3, công an đã triệu tập Thành lên làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Thành thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Thiện Lương