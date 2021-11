Chỉ trong 3 năm, các đối tượng đã lập khống hồ sơ thi công sửa chữa, rút tiền về xí nghiệp thủy lợi để chi nhiều khoản trái quy định hơn 3,5 tỷ đồng.



Hôm nay (17/11), Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đã tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 bị can về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Xí nghiệp Thuỷ lợi Đô Lương (Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An).

Có 3 đối tượng bị bắt tạm giam gồm: Hồ Đình Minh (SN 1963), trú tại xã Lưu Sơn - Giám đốc Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương; Thái Thị Vinh (SN 1971), trú tại xã Thịnh Sơn - Kế toán Xí nghiệp thủy lợi Đô Lương và Hoàng Hữu Sơn (SN 1974), trú tại xã Đà Sơn - Giám đốc Công ty CP xây dựng thủy lợi Đô Lương.

Cơ quan chức năng khám xét nơi làm việc của Hồ Đình Minh

Theo điều tra ban đầu, từ năm 2016 đến năm 2019, lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn được giao, đối tượng Hồ Đình Minh, Thái Thị Vinh thông đồng với Hoàng Hữu Sơn để lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương, sửa chữa công trình.

Mục đích là làm quyết toán, rút tiền Nhà nước về cho xí nghiệp để chi nhiều khoản không đúng trong quy định.

Đọc lệnh khám xét nhà riêng Hoàng Hữu Sơn

Lực lượng Công an khám xét nơi làm việc của Thái Thị Vinh

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định, nhóm bị can này đã gây thiệt hại cho nhà nước số tiền trên 3,5 tỷ đồng.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quốc Huy