Sau khi điều tra, củng cố hồ sơ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Ngọc “Rambo”.

Lê Thanh Ngọc. Ảnh: Youtube.

Sáng nay (30/12), thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” đối với Lê Thanh Ngọc (thường gọi là Ngọc “Rambo", SN 1989, trú tại thôn Đồng Dinh, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang); Phùng Văn Hùng (SN 1998, trú tại thôn Nghè, xã Tiên Nha, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) và Hoàng Trung Dũng (SN1990, trú tại tổ 5, phố Ngọc, xã Trung Minh, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình”.

Đồng thời, ra lệnh tạm giam đối với bị can Ngọc “Rambo” để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Theo cơ quan công an, ngày 16/8, Ngọc "Rambo" và Hùng có hành vi đe dọa, ép buộc và giữ người trái phép đối với em Nguyễn Trường A. (16 tuổi, ở huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) rồi quay video đăng lên kênh YouTube của Ngọc "rambo".

Thời gian gần đây, Ngọc “Rambo” nổi tiếng trên mạng xã hội thông qua các clip đăng tải trên Youtube thu hút hơn 450.000 lượt đăng ký.

Nội dung các clip của Ngọc “Rambo” chủ yếu là cùng đàn em đi đòi nợ, giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp theo luật “giang hồ”.

Trong các clip, Ngọc "Rambo" xuất hiện là người xăm trổ khắp cơ thể, đầu trọc, thường đeo rất nhiều dây chuyền vàng, nhẫn vàng với những lời lẽ thô tục, hình ảnh bạo lực, trái với quy định pháp luật.

Một cán bộ Công an huyện Lục Nam cho biết, tuy khá nổi tiếng trên mạng xã hội nhưng trong cuộc sống đời thường, Lê Thanh Ngọc chưa có tiền án, tiền sự, được đánh giá là khá hiền lành. Trước đây, Ngọc ở nhà phụ mẹ bán cafe, sau đó bỏ hẳn đi làm Youtube.

Các clip đăng tải trên mạng đều là do các đối tượng tổ chức diễn với nhau để đăng tải trên mạng xã hội, câu view. Năm 2019, Lê Thanh Ngọc bị cơ quan chức năng xử phạt 10 triệu đồng về hành vi đăng tải video trái với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

Ngọc “Rambo" có hai đời vợ, sau khi chia tay vợ đầu, Ngọc lấy một người phụ nữ ở xã bên và hiện có hai con. Thời gian gần đây Ngọc “Rambo” mở thêm hiệu cầm đồ tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam.

Theo Báo Giao thông