Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội bắt giữ đối tượng Đậu Quang Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngày 2/7, Công an TP Hà Nội đã bắt đối tượng Đậu Quang Dũng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 28/6, Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Đậu Quang Dũng (SN1964, ở số nhà 20 lô 2 ngõ 217 Đê La Thành, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Quyết định khởi tố bị can, Lệnh tạm giam trên đã được Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn.

Đối tượng Đậu Quang Dũng bị bắt giữ về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Quá trình điều tra bước đầu xác định, chị Tr. T. H, (SN 1982, công tác tại một bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội) sử dụng chứng chỉ tin học giả. Sau khi tiếp nhận vụ việc, tháng 3/2021 Cơ quan An ninh điều tra CATP Hà Nội đã mời chị H đến để phối hợp điều tra làm rõ. Sau khi làm việc với cơ quan điều tra do lo sợ bị xử lý hình sự, thông qua đồng nghiệp chị H được giới thiệu gặp Đậu Quang Dũng, chị H đã kể lại sự việc và nhờ Dũng “lo” cho chị H không bị xử lý hình sự.

Sau buổi gặp gỡ, Dũng đã thông báo cho chị H biết vụ việc liên quan đến chị H do Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội thụ lý đã được chỉ đạo của cấp trên là phải làm nghiêm, đưa ra làm vụ điểm, lệnh bắt đã có rồi, báo chí cũng chuẩn bị đưa tin nên phải “xử lý” ngay. Chị H rất sợ nên nhờ Dũng giúp. Sau khi thỏa thuận Dũng đã yêu cầu chị H phải chuyển ngay cho Dũng số tiền 550 triệu đồng mới “lo” xong việc. Chị H đã chuyển tiền theo yêu cầu của Dũng.

Ngày 22/6, Đậu Quang Dũng tiếp tục yêu cầu chị H đưa thêm tiền để Dũng “xử lý” việc của chị. Khi chị H đang đưa 15 triệu đồng theo yêu cầu của Dũng thì công an phát hiện bắt giữ.

Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ.

Quyết Nguyễn