Sáng nay, Công an TP Tam Kỳ (Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện nhiều thanh niên dương tính với ma túy tại quán karaoke Big Big World.

Theo đó, lúc 0h cùng ngày, Công an TP Tam Kỳ kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke Big Big World (phường An Sơn, TP Tam Kỳ) do ông N.T.D. (SN 1970) làm chủ.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong 2 phòng hát của quán karaoke này có 11 thanh niên nam, nữ đang tổ chức nhảy múa, hát karaoke và có sử dụng ma túy. Qua test nhanh có 10 người dương tính với chất ma túy.

Công an bắt quả tang nhiều thanh niên hát karaoke sử dụng ma túy

Công an lập biên bản những người sử dụng ma túy

Theo công an, cơ sở này tổ chức hoạt động rất tinh vi, bên ngoài đóng cửa, tuy nhiên khách quen liên hệ qua điện thoại sẽ được phục vụ.

Công an TP Tam Kỳ đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với những người sử

dụng trái phép chất ma túy.

Chủ quán karaoke cũng bị lập biên bản xử phạt về hành vi không chấp hành yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam về tạm dừng hoạt động kinh giải trí phòng chống dịch Covid-19 và để khách vào hát sử dụng trái phép chất ma túy.

Lê Bằng