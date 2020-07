Những năm gần đây, Bộ Công an liên tục phát lệnh truy nã toàn quốc và quốc tế đối với một số bị can từng là quan chức, cán bộ nhà nước và một số ông chủ DN bỏ trốn khi bị cơ quan chức năng phát hiện sai phạm. Điển hình như trường hợp của Vũ Đình Duy, nguyên TGĐ PVTEX, ông chủ Nhật Cường Bùi Quang Huy, Trịnh Xuân Thanh... Gần đây nhất là trường hợp của cựu Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa vừa bị Cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí vào ngày 10/7. Đến ngày 13/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã bà Thoa.