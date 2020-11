Nạn nhân chạy vào phòng trọ để trốn nhưng hai đối tượng truy đuổi đến cùng, đánh nạn nhân gục tại chỗ dẫn đến tử vong.

Công an quận Bình Tân phối hợp cùng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.HCM vừa bắt giữ 2 đối tượng có liên quan vụ giết người trên địa bàn.

Danh tính 2 đối tượng xác định gồm: Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999, quê Nghệ An) và Nguyễn Cô Khá (SN 1996, ngụ tại huyện Bình Chánh)

Công an điều tra hiện trường và nhanh chóng bắt giữ 2 đối tượng đánh người đến chết ở khu nhà trọ

Nạn nhân là ông N.T.H.V (SN 1975, quê Cần Thơ, tạm trú ở đường Ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hoà A, quận Bình Tân). Hai nghi can gây án bị bắt giữ cũng sống tại khu nhà trọ nói trên.

Theo thông tin ban đầu, 19h30 tối 15/11 một số người dân thấy ông V bị 2 đối tượng xông vào tấn công. Bị yếu thế, ông V bỏ chạy vào trong phòng trọ để lánh nạn thì 2 đối tượng truy đuổi theo.

Chúng dùng nón bảo hiểm đánh đập khiến ông V gục tại chỗ. Vợ của nạn nhân V chạy vào can ngăn cũng bị 2 thanh niên hành hung.

Khi 2 đối tượng bỏ đi thì người nhà, hàng xóm đưa ông V đến bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cấp cứu. Vì đa chấn thương nặng và xuất huyết não nên ông V đã tử vong.

Ngay sau khi xảy ra vụ án mạng, Công an quận Bình Tân phối hợp cùng Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của các nhân chứng và người có liên quan. Qua công tác nghiệp vụ, Công an quận Bình Tân đã nhanh chóng bắt giữ Sơn và Khá.

Bước đầu xác định, Sơn và Khá mâu thuẫn với ông V trong quá trình sống chung trong dãy nhà trọ. Nguồn cơn xuất phát từ chuyện Sơn, Khá thường xuyên tụ tập bạn bè nhậu nhẹt, gây ồn ào, ảnh hưởng đến hàng xóm xung quanh. Ông V có vài lần nhắc nhở, dẫn đến cự cãi lớn tiếng.

