Đi trộm xe bị phát hiện và bị trinh sát hình sự truy đuổi, 2 kẻ trộm nã súng liên tục để thoát thân.

Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng gồm: Trần Văn Phước (SN 1990) và Đặng Văn Thơ (SN 1991, cùng quê Nghệ An) để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. Cả 2 đều có tiền án về tội này.

2 kẻ trộm khi bị bắt giữ

Trước đó, tối 4/11, Phước chạy xe chở Thơ đi rảo quanh các tuyến đường ở Thủ Đức tìm người sơ hở để trộm xe máy. Tại điểm ATM ở đường số 6, phường Linh Chiểu, chúng phát hiện anh V.V.N (SN 2000) dựng xe phía trước để vào rút tiền, nên lập tức ra tay.

Thơ nhảy xuống xe, tiếp cận xe gắn máy của anh N dùng đoản phá khoá nhưng hệ thống chống trộm gắn trên xe kêu inh ỏi. Tình hình bị động, Thơ chạy ra ngoài, leo lên xe của Phước để tẩu thoát.

Tang vật súng và bình xịt hơi cay

Và bộ đồ nghề phá khoá

Dân xung quanh truy hô. Đúng lúc này, tổ trinh sát hình sự của Công an quận Thủ Đức cùng Công an phường Linh Chiểu đi tuần tra ngang qua, đã phát hiện và nhập cuộc truy đuổi. Bị đuổi theo quyết liệt, 2 kẻ trộm rút súng nã liên tiếp 3 phát về phía lực lượng Công an nhưng may mắn là không ai trúng đạn.

Kết cục cả 2 đối tượng bị các trinh sát tóm được cùng với tang vật là khẩu súng ngắn.

Phước và Thơ thừa nhận hành vi. Công an thu giữ trong người 2 đối tượng số tang vật gồm: 1 khẩu súng dạng ru lô, 6 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 1 ná thun, 16 viên bi thuỷ tinh và 12 cây đoản khoá.

Linh An