Tung tin sai sự thật về dịch Covid-19, gây hoang mang dư luận, 2 thanh niên ở Lâm Đồng và Cần Thơ vừa bị khởi tố để điều tra.

VKSND quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can M.P.N.P (28 tuổi, ngụ phường An Lạc, quận Ninh Kiều) về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Theo điều tra ban đầu, hôm 25/2, Đội An ninh Công an quận Ninh Kiều phát hiện tài khoản Facebook do P. lập đăng nội dung: “Mới nhận được tin hôm nay có người chết vì Coronavirus ở Việt Nam, sao không thấy tờ báo nào viết hết vậy ta!”.

Nội dung sai sự thật này gây hoang mang trong dư luận, cơ quan Công an đã mời làm việc đối với P.

Đối tượng P. còn tham gia bình luận trong 7 bài viết có nội dung các bình luận bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện tài khoản Facebook của P. còn đăng tải chia sẻ 14 bài viết sai sự thật về tình hình dịch Covid-19 và nói xấu chế độ, nhà nước.

Qua làm việc, P. thừa nhận, trong thời gian xảy ra dịch Covid-19 đã đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết, hình ảnh có nội dung không đúng sự thật lên Facebook cá nhân…

Cũng trong chiều nay, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Vĩnh Sơn (27 tuổi, trú xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, Lâm Đồng) về tội “Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông”.

Trước đó, ngày 1/4, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh phát hiện tài khoản Facebook có tên “Hồ Hoàng Duy” đăng tải nội dung: “Thông tin mới nhất về Covid Đà Lạt. Đà Lạt có 3 ca nhiễm Covid-19. Trong đó 1 ca đã tử vong lúc 4 giờ sáng nay, 2 ca còn lại đã được mang đi cách ly...

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh và xác định, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chưa phát hiện trường hợp nào mắc Covid-19.

Sau khi đăng tải nội dung lên một nhóm cộng đồng (khoảng 60.000 thành viên) thì ít phút sau, chủ tài khoản Facebook có tên “Hồ Hoàng Duy” đã xóa bài, khóa luôn tài khoản.

Kết quả điều tra bước đầu, Công an tỉnh xác định đối tượng đăng tải thông tin là Đinh Vĩnh Sơn. Tại cơ quan điều tra, Sơn thừa nhận hành vi và khai nhận có mâu thuẫn với Hồ Hoàng Duy (29 tuổi, TP. Đà Lạt) trong quá trình sử dụng mạng xã hội.

Đầu tháng 3, Sơn lập tài khoản Facebook “Hồ Hoàng Duy” giả mạo tài khoản thật của anh Duy, sau đó lần lượt chỉnh sửa các thông tin, đăng tải hình ảnh trên tài khoản Facebook giả mạo với mục đích “trả thù”.

Vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, làm rõ.

