Công an An Giang đã khởi tố 4 gã đàn ông vận chuyển trái phép gần nửa triệu USD sang biên giới, có liên quan đến bà trùm buôn lậu Mười Tường.

Tối 6/8, Công an tỉnh An Giang cho biết, cơ quan CSĐT đã khởi tố 4 bị can gồm: Phạm Thanh Sang (39 tuổi), Nguyễn Văn Lê (37 tuổi), Hồ Tuấn Linh (40 tuổi) và Nguyễn Văn Minh (30 tuổi), tất cả cùng huyện An Phú để điều tra hành vi Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

4 bị can này đều có mối quan hệ, liên quan với bà trùm buôn lậu Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi).

Bốn bị can Sang, Lê, Linh, và Minh. Ảnh: Công an An Giang

Theo diễn biến vụ việc, ngày 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an An Giang trực tiếp chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ tổ chức bắt giữ nhóm đối tượng đang vận chuyển trái phép 51kg vàng nguyên chất từ biên giới Campuchia vào khu vực thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc.

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định Mười Tường là nhân vật chính trong vụ vận chuyển 51kg vàng nói trên. Thời điểm đó, Mười Tường đã bỏ trốn. Đến ngày 6/7 vừa qua, Mười Tường cùng nhiều đối tượng bị bắt giữ.

Cảnh sát đọc lệnh khám xét nơi ở của Mười Tường. Ảnh: Phạm Giang - Nghiêm Túc

Quá trình điều tra, cơ quan Công an An Giang còn làm rõ hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” của 4 bị can Sang, Lê, Linh, Minh. Vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới này cũng do Mười Tường cầm đầu.

Cả 4 bị can khai, vào ngày 24/6/2019, trong lúc vận chuyển trái phép 470.000 USD từ Campuchia về Việt Nam bằng xuống máy thì đã bị lực lượng Biên phòng An Giang bắt giữ.

Số tiền 470.000 USD - tang vật của vụ án. Ảnh: Công an An Giang

Thời điểm đó, 4 đối tượng này đều chạy thoát thân, nhưng để lại xuồng máy cùng toàn bộ 470.000 USD tại khu vực rạch Trắc Ri, tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi các bị can khai nhận hành vi phạm tội của mình, Công an An Giang đã chuyển giao cho cơ quan điều tra của Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Sau đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng chuyển giao hồ sơ lại cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang điều tra vụ án theo thẩm quyền. Đến nay, Công an An Giang đã khởi tố 4 bị can nói trên.

Vụ án đang được mở rộng điều tra.

Hoài Thanh