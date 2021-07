Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ thanh niên tự làm chứng minh thư công an để lừa đảo.

Ngày 21/7, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan tổ chức” để điều tra hành vi vi phạm của ông Phạm Việt Dũng (SN 1992 ở thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

Ông Phạm Việt Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy bị bắt quả tang

Trước đó, Công an quận Nam Từ Liêm đã bắt quả tang ông Phạm Việt Dũng có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy cất giấu bên trong vỏ hộp thuốc lá điện tử được đóng gói, dán nilon cẩn thận.

Đối tượng đã bị khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam từ ngày 29/6.

Mở rộng điều tra, công an làm rõ ông Phạm Việt Dũng còn sử dụng chứng minh công an nhân dân để thuê ô tô tự lái, rồi đem chiếc xe trên đi bán lấy tiền tiêu xài.

Tại cơ quan điều tra, ông Dũng khai nhận từng công tác trong lực lượng vũ trang nhưng do sử dụng ma túy nên đã bị tước quân tịch, ra khỏi lực lượng. Ông từ Hòa Bình về Hà Nội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tháng 3/2021, ông Dũng lên mạng và đặt mua 1 chứng minh công an nhân dân giả. Quá trình xác minh xác định giấy chứng minh công an nhân dân mang tên Phạm Việt Dũng được tạo ra nhờ phương pháp in màu kỹ thuật số.

Ngày 20/4, ông Phạm Việt Dũng đã liên hệ với anh Q trú tại huyện Quốc Oai, (Hà Nội) để thuê ô tô với giá 1 triệu đồng/ngày. Ông Dũng đã viết giấy thuê xe và để lại 1 giấy chứng minh công an nhân dân giả nói trên cho anh Q.

Tuy nhiên, đến ngày trả xe, ông Dũng không trả theo thoả thuận. Anh Q. cũng không thể liên lạc được với ông Dũng, thiết bị định vị trên xe ô tô cũng bị tắt...

Cũng với thủ đoạn trên, ông Dũng đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản 1 chiếc ô tô mang nhãn hiệu Toyota Fortuner màu trắng, chủ sở hữu mang tên Nguyễn Vũ H, trú tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

Quyết Nguyễn