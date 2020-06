Thấy bạn gái bị bạn trai cũ nói xấu, thanh niên ở An Giang tìm tình địch giải quyết mâu thuẫn rồi đánh nhau kịch liệt.

Ngày 6/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Hoàng Nam (24 tuổi, ngụ xã Long Giang) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Nghi can Nam tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Theo điều tra ban đầu, hồi năm 2019, Nguyễn Văn Tiến (21 tuổi, ngụ huyện Chợ Mới) và H.T.N (19 tuổi, ngụ cùng huyện) có quan hệ tình cảm với nhau.

Quen nhau được một thời gian thì cả hai chia tay.

Gần đây, N. quen và nảy sinh tình cảm với Nam. Lúc này, Tiến đến gặp Nam nói mình từng chung sống như vợ chồng với N.

Tiến kêu Nam đừng quen với N. nữa. Nam sau đó nói lại vụ việc cho bạn gái nghe.

Cô gái 19 tuổi tức giận nên hẹn Tiến và Nam ra để nói chuyện. Khi gặp mặt Tiến không thừa nhận sự việc nói trên và xảy ra mâu thuẫn với Nam.

Sau đó Nam và Tiến xảy ra đánh nhau tại cầu chùa Tây An.

Nam bị Tiến đánh té ngã. Lúc này, Nam lấy cây sắt dài khoảng 20cm đánh nhiều cái vào người Tiến. Tiến bỏ chạy thì bị Nam truy đuổi. Khi bắt kịp Tiến, Nam tiếp tục cầm cây sắt tấn công tình địch. Tiến bị đánh thương tích nặng.

Thanh niên này được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Kết quả giám định, Tiến bị thương tích 17%.

T.Chí